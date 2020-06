GTA V bientôt jouable dans les voitures Tesla ?

Elon Musk souhaite voir débarquer l'un des jeux les plus populaires de tous les temps dans ses voitures, alors que la marque Tesla pourrait elle-même débarquer dans GTA V.

Only a matter of time before someone steals a Tesla while playing GTA on a Tesla — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les voitures de la marque Tesla, qui est dirigée par Elon Musk, proposent à leurs propriétaires de Cuphead et Fallout Shelter sont, entre autres, déjà jouables dans certains véhicules de la marque, mais l’excentrique PDG a pour projet de faire de ses voitures. Une parfaite mise en abyme serait également instaurée, puisque celui-ci indique que « ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un vole une Tesla en jouant à GTA V sur une Tesla ».Ainsi,, même si pour le moment, rien n'est sûr, Elon Musk aimant partager ses idées les plus folles par le biais de son compte Twitter. Dans tous les cas, si la firme étoilée souhaite signer un partenariat pour le moins original, elle sait qui contacter.est pour rappel disponible depuis 2013 et verra le jour sur une nouvelle génération de consoles, étant donné que ce dernier sera lancé sur PS5 , et probablement sur Xbox Series X.