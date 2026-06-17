GTA Online promet un mélange d'art et de braquage dans sa mise à jour estivale

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juin 2026 à 16h40
Habitants de Los Santos, notez bien la date sur votre agenda : La mise à jour estivale de GTA Online a une date et elle annonce la couleur avec un braquage de grande ampleur.
GTA Online promet un mélange d'art et de braquage dans sa mise à jour estivale

À l'approche du lancement de Grand Theft Auto VI, les joueurs de GTA Online voient les mises à jour devenir moins fréquentes. Cependant, le mode multijoueur en ligne de Grand Theft Auto V continue de proposer régulièrement des nouveautés pour pimenter le quotidien de Los Santos. 

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Braquage estival en approche dans GTA Online

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Le billet commence en présentant l'une des principales institutions culturelles de la ville : le célèbre Kortz Center. Perché sur les collines de Pacific Bluffs, ses murs renferment de très nombreuses œuvres d'art d'une valeur inestimable. Cette collection va devenir une cible de choix pour l'un des braquages les plus ambitieux que la ville ait jamais connu. Voilà le thème central de la mise à jour estivale du titre. 

Mais pour préparer ce braquage, vous devrez tout d'abord aménager votre propre galerie d'art dans votre demeure, puis visiter le musée pour observer chaque détail, chaque œuvre, chaque piège. Tout cela sera nécessaire pour organiser l'opération et éviter des représailles. Il sera possible d'effectuer le braquage en solo ou en équipe et d'obtenir des récompenses spéciales grâce au programme Fine Art Collector. 

Lancement prévu courant juillet

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Sachant qu'une belle demeure est nécessaire pour cette mission, une prochaine réduction de 2 000 000 GTA$ pour les membres GTA+ est prévue sur les biens proposés par Prix Luxury Real Estate. Pour une durée limitée, vous pourrez également obtenir 40 % de GTA$ bonus sur toutes les Shark Cards.

La mise à jour « The Kortz Center Heist » de GTA Online sera lancée courant juillet sur tous les supports, sans date précise pour le moment. Mais Rockstar invite les habitants de Los Santos à rester à l'écoute pour plus de précisions.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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