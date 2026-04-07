Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en avril 2026

Découvrez la liste complète des jeux qui quittent le catalogue du Game Pass, lors du mois d'avril 2026.

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Les jeux sortants du Game Pass en avril 2026

Le 15 avril 2026 : Ashen (Cloud, Console et PC) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Cloud, Console et PC) Grand Theft Auto V (Cloud, Console et PC) My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, Console et PC) Terra Invicta (PC)

Le 30 avril 2026 : Citizen Sleeper (Cloud, Console et PC) Creatures of Ava (Cloud, Console et PC) Dragon Ball Xenoverse 2 (Cloud, Console et PC) Endless Legend 2 (PC) Goat Simulator (Cloud et Console) Goat Simulator Remastered (Cloud, Console et PC) Hunt Showdown 1896 (Cloud, Console et PC) NHL 24 (EA Play) (Cloud et Console) Revenge of the Savage Planet (Cloud, Console et PC)











Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Tous les mois,renouvelle son catalogue en accueillant de nouveaux jeux à destination du PC et des consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series). Malheureusement,. À ce propos, Microsoft a, récemment, dévoilé les jeux qui arrivent dans le Game Pass en avril 2026 ainsi queComme annoncé par Microsoft, notamment via une publication sur le compte Twitter/X Xbox Game Pass,. Ainsi, et sans plus attendre, découvrezNous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d', en ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.