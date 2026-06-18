GTA Online vous offre un transfert gratuit vers les consoles PS5 et Xbox Series

Si vous jouez au mode multijoueur de Grand Theft Auto V sur des consoles de la génération antérieure, alors cette nouvelle devrait vous plaire et vous permettre de profiter de meilleures performances.

Lancé à l'origine sur PS3 et Xbox 360, GTA Online possède une importante communauté sur PS4 et Xbox One. Mais depuis le lancement du mode multijoueur de Grand Theft Auto V, une nouvelle génération de consoles est arrivée dans nos salons. Certains n'ont pas hésité à démarrer une nouvelle vie à Los Santos sur PS5 et consoles Xbox Series.

Pour cela, il était impératif de racheter le jeu de base. De fait, beaucoup de joueurs sont restés sur l'ancienne génération de consoles à cause de cette restriction. Depuis le 18 juin 2026, cette contrainte est levée et Rockstar fait même un beau cadeau aux personnes concernées.

La mise à niveau de Grand Theft Auto V et GTA Online accessible dès maintenant

Désormais, il est possible de profiter d'une mise à niveau gratuite de Grand Theft Auto V (et par extension de GTA Online) vers la génération supérieure de consoles. Ainsi, si vous possédiez déjà la version PS4 du titre et que vous avez désormais une PS, vous pouvez faire migrer votre jeu vers votre PS5 pour poursuivre l'aventure à Los Santos. Ce constat vaut également pour un passage de la version Xbox One à la version Xbox Series.

Grâce à cette mise à niveau gratuite, les joueurs profitent d'améliorations techniques majeures. Ils ont également accès à un système de migration simplifiée des progressions. Celle-ci concerne aussi bien le mode Histoire du jeu principal que la progression réalisée dans GTA Online.

Un cadeau pour patienter et préparer le terrain à l'arrivée de GTA 6

Ce petit cadeau permet à la fois de profiter du meilleur de Grand Theft Auto V, mais aussi de préparer le terrain pour l'arrivée du très attendu sixième opus. Disponible le 19 novembre prochain, il deviendra le nouveau centre d'intérêt des joueurs mais il ne sera pas disponible sur les consoles de générations antérieures. La mise à niveau est donc pensée pour faciliter cette transition et pour patienter en attendant de retourner à Vice City.

Pour conclure, précisons qu'une mise à jour a été annoncée pour GTA Online et que celle-ci sera disponible dans quelques semaines à peine.