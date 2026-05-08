GTA Online double les revenus de certaines missions et nous donne rendez-vous cet été

Pour faciliter le quotidien des joueurs, GTA Online va vous faire gagner plus d'argent dans peu de temps et va vous donner envie d'ouvrir un business prisé des fêtards.

Même si tous les regards sont braqués sur Grand Theft Auto VI, GTA Online continue de captiver et d'occuper des millions de joueurs en attendant le lancement de l'année. Le mode multijoueur en ligne de Grand Theft Auto V propose régulièrement de nouvelles activités et des fonctionnalités inédites au gré de ses mises à jour.

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Parmi les récents ajouts figurent notamment les manoirs de luxe avec la mise à jour « A safehouse in the Hills ». Mais le 7 mai 2026, Rockstar a dévoilé les nouveautés à venir et une belle surprise qui va vous permettre de faire le plein de GTA Dollars.

Des prix ajustés et des améliorations apportées pour lutter contre les tricheurs

Dans un billet de blog dédié, les développeurs ont expliqué que cette mise à jour estivale va tout d'abord servir à améliorer et optimiser l'expérience de jeu. Cela inclut un rééquilibrage et la lutte contre les tricheurs et autres joueurs ayant un impact négatif sur le jeu. Toutefois, d'autres éléments seront ajoutés plus tard dans l'année.

Cependant, les équipes ont décidé d'offrir aux joueurs plus de possibilités pour gagner de l'argent dans GTA Online, quel que soit leur style de jeu. Pour cela, dès le 14 mai prochain, les sommes versées après avoir réalisé certaines missions seront doublées. En complément, le prix de plusieurs véhicules va baisser afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre d'utilisateurs.

À partir de la semaine prochaine, nous doublerons les paiements de base pour les travaux sur véhicules spéciaux, les missions d'opérations mobiles et les missions de travail et d'histoire de casino. Toutes les missions du bureau de caution, A Superyacht Life et Project Overthrow recevront également une augmentation de 50 %.

Le monde de la nuit à l'honneur et une mise à jour inédite confirmée pour l'été

Si vous gérez une boîte de nuit, sachez que vos revenus quotidiens seront également doublés. Pour donner envie aux curieux de débuter une nouvelle affaire dans le monde de la nuit, rendez-vous chez Maze Bank Foreclosures pour profiter de 40 % de réduction sur toute propriété de boîte de nuit, ainsi que sur toutes les améliorations et modifications.

Les dernières lignes de cette publication servent de teaser pour tenir les joueurs en haleine. GTA Online proposera dans les prochaines semaines « divers événements spéciaux et célébrations, ainsi qu'une mise à jour inédite cet été ». Mais pour découvrir son contenu, il va falloir patienter encore un peu...