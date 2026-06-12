La date de la prochaine mise à jour de GTA Online aurait fuité via Rockstar

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 juin 2026 à 17h48
Rockstar Games aurait laissé échapper la date de sortie de la prochaine grande mise à jour de GTA Online. À travers les détails du dernier abonnement GTA+, un indice temporel précis pointe vers la mi-juillet pour ce qui pourrait être l'ultime baroud d'honneur.
La date de la prochaine mise à jour de GTA Online aurait fuité via Rockstar

L'univers de Los Santos s'apprête à accueillir une nouvelle vague de contenu inédit. Alors que tous les regards sont tournés vers la sortie de GTA 6, Rockstar Games n'en a pas encore terminé avec son mode multijoueur extrêmement lucratif. Une récente mise à jour des offres mensuelles du studio a mis la puce à l'oreille des observateurs les plus attentifs, révélant une fenêtre de lancement très probable pour la prochaine extension estivale.

Un calendrier trahi par le service premium

Le lancement du nouveau mois d'abonnement au service de Rockstar a apporté son lot de surprises. En effet, la rotation habituelle des avantages pour les joueurs de Grand Theft Auto V et de son monde Online s'accompagne toujours d'une date de fin précise. Cependant, la période actuelle s'étend au-delà du cycle classique de quatre semaines. Cette petite prolongation inhabituelle fixe la fin des avantages actuels au lundi 13 juillet, un choix calendaire qui rompt avec les habitudes du studio et qui indique un changement de rythme majeur dans le déploiement des nouveautés.

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Sachant que les développeurs ont pour tradition de déployer leurs mises à jour majeures le mardi, la date du mardi 14 juillet apparaît comme l'hypothèse la plus solide pour le lancement de ce nouveau contenu. Les précédentes extensions estivales ont d'ailleurs régulièrement privilégié le mardi pour leur déploiement, confirmant ainsi cette théorie largement partagée par l'ensemble de la communauté.

Ce que l'on sait du prochain DLC estival

Pour le moment, le mystère reste entier concernant le contenu exact de cette mise à jour annuelle. Les joueurs se basent sur les événements récents pour élaborer leurs théories. L'implication de Michael dans les dernières intrigues laisse supposer que le personnage de Monsieur Faber pourrait bien endosser le rôle de l'antagoniste principal de cette nouvelle aventure.

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Les prochaines semaines devraient nous apporter des réponses concrètes concernant la nouvelle mise à jour de GTA Online, qui reste toujours un moment important pour la communauté. En attendant, les joueurs peuvent profiter de la nouvelle semaine d'événements spéciaux qui vient de débuter dans les rues de Los Santos, confirmant que la ville virtuelle est encore loin de s'endormir.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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