GTA et Red Dead Online : Des récompenses pour célébrer les records

L'année 2019 a été une réussite totale pour Rockstar, qui, grâce à ses modes multijoueur, a réussi à battre de nouveaux records. Le studio remercie la communauté en offrant de nombreux cadeaux à ses joueurs.

Avec deux mondes bien distincts et remplis de vie, nous sommes très chanceux d'avoir une communauté aussi dévouée que la nôtre, toujours prête à nous suivre dans ces deux longues aventures qui s'agrémenteront de nouveaux types de gameplay, de nouvelles histoires et de tellement de choses à découvrir pour cette nouvelle année.

GTA Online 2 millions de GTA$ en vous connectant. 1 million entre le 30 janvier et le 5 février. 1 million entre le 6 et le 12 février.

Red Dead Online Jouez entre le 28 janvier et le 3 février pour obtenir le Kit d'as de la gâchette comprenant : Un revolver Schofield. Un fusil à petit gibier. Le pack de munitions dévastatrices (qui inclut 100 munitions à tête fendue pour revolvers, 100 munitions haute vélocité pour pistolets, 100 munitions express pour carabines, 100 balles pour fusils à pompe et 20 munitions explosives pour fusils). Jouez entre le 4 et le 10 février pour récupérer le nécessaire de chasseur de primes : La licence chasseur de primes. 25 bolas. 25 flèches de traque.



Même si la firme étoilée n'a pas communiqué de chiffre exact, elle a, dans une publication sur son site officiel , indiqué que, et notamment le mois de décembre sur, comme nous vous le rapportions dans cet article . L'arrivée duen milieu d'année,ont permis à de nombreux joueurs de se replonger dans l'expérience multijoueur proposée à. De plus, les vidéos des créateurs de contenu sur YouTube ont également été très populaires, avec le plus grand nombre de vues entre le 30 décembre et le 5 janvier.n'en oublie pas pour autant, qui est depuis peu disponible sur PC. Après un passage en bêta et divers correctifs et équilibrages, le mode multijoueur des'est avéré être un succès, lui aussi. L'ajout, en septembre, des Carrière de l'ouest a permis de booster le nombre de joueurs, apportant un tout nouveau gameplay.Pour l'occasion,En plus de tous ces bonus,promet un futur riche en contenu, et des surprises pour. Bien entendu,étant le mode le plus récent, il continuera lui aussi d'évoluer en 2020.Pour rappel, GTA V et Red Dead Redemption 2 sont tous les deux disponibles sur PC, PS4 et Xbox One.