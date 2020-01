GTA V a rapporté 85 millions de dollars en décembre 2019

Si certains en doutaient encore, sachez que Grand Theft Auto V, le dernier opus de la franchise, reste encore très populaire. Le mois de décembre 2019 a été le meilleur, en termes de revenu, depuis deux ans.

Originalement sorti sur PS3 et Xbox 360 en 2013, avant d'être porté sur PS4 et Xbox One un an plus tard, et enfin sur PC en 2015, pour le plus grand bonheur de tous les joueurs,, et surtout très lucratif pour. En effet, malgré le temps qui passe, le studio continu de mettre à jour son jeu, et plus particulièrement le mode Online,Cela a ainsi permis au titre, en décembre 2019, de voir ses revenus augmenter de manière significative,, toutes plateformes confondues. La mise à jour du disponible depuis le 12 décembre , n'est évidemment pas étrangère à ces dépenses, puisque celle-ci a contribué au retour de nombreux joueurs. Si GTA V ne fait pas partie des 10 jeux les plus rentables sur PC en décembre dernier, il se place en revanche quatrième sur Xbox et PS4, devançant notamment Fortnite , comme le montre le dernier rapport de SuperData La longévité de GTA V pourrait expliquer, même si de nombreuses rumeurs et informations laissent penser que la firme étoilée nous prépare quelque chose