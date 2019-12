GTA Online : Le braquage du Diamond Casino est disponible

Après plusieurs jours d'attente, le braquage d'un des établissements les plus prestigieux de Los Santos peut être effectué dans GTA Online. Tous les détails sont à retrouver dans notre article

Préparation du braquage du Casino

Un braquage unique selon vos choix

Nouveaux véhicules, iFruit et mini-jeux

la Karin Everon

la Lampadati Komoda

la Maxwell Asbo

la Maxwell Vagrant

la Vapid Retinue Mk II

La revanche des Badlands II : Cette région autrefois paisible est infestée de brigands, de voleurs et d'agents des Fraudes en tout genre. Utilisez vos armes à bon escient pour débarrasser la prairie de tous les desperados et les hors-la-loi qui mettent en péril votre mode de vie.

: Cette région autrefois paisible est infestée de brigands, de voleurs et d'agents des Fraudes en tout genre. Utilisez vos armes à bon escient pour débarrasser la prairie de tous les desperados et les hors-la-loi qui mettent en péril votre mode de vie. La chute du magicien : Un sorcier maléfique a kidnappé Grog et l'a enfermé dans une horrible forteresse. Pour sauver son frère, Thog va devoir se frayer un chemin à travers des forêts enchantées, d'effroyables marais et des labyrinthes infernaux tout en affrontant d'épouvantables ennemis avec seulement sa puissante épée et les potions magiques qu'il dénichera sur sa route.

: Un sorcier maléfique a kidnappé Grog et l'a enfermé dans une horrible forteresse. Pour sauver son frère, Thog va devoir se frayer un chemin à travers des forêts enchantées, d'effroyables marais et des labyrinthes infernaux tout en affrontant d'épouvantables ennemis avec seulement sa puissante épée et les potions magiques qu'il dénichera sur sa route. Course-poursuite : La loi de la rue : Dans cette course à travers la cambrousse et les métropoles les plus densément peuplées d'Amérique, vous allez devoir mettre la musique à fond et exploser quelques obstacles tout en évitant les piétons et les bêtes poilues sur la route.

: Dans cette course à travers la cambrousse et les métropoles les plus densément peuplées d'Amérique, vous allez devoir mettre la musique à fond et exploser quelques obstacles tout en évitant les piétons et les bêtes poilues sur la route. Course poursuite : À raie sur guidon : Boostez votre moto supersportive et semez la zizanie sur les autoroutes dans cette course contre la montre à travers la ville et sa banlieue. Attention aux obstacles ou vous risquez d'aller rouler un patin particulièrement râpeux au goudron.

: Boostez votre moto supersportive et semez la zizanie sur les autoroutes dans cette course contre la montre à travers la ville et sa banlieue. Attention aux obstacles ou vous risquez d'aller rouler un patin particulièrement râpeux au goudron. Course poursuite : Sur tous tes reins : Faites vrombir votre 4x4 et mettez la gomme pour traverser l'Amérique à toute berzingue aux côtés de votre fidèle toutou. Évitez les obstacles, tels que les conducteurs du dimanche ou les Sasquatchs errants pour battre la montre et remporter la victoire.

: Faites vrombir votre 4x4 et mettez la gomme pour traverser l'Amérique à toute berzingue aux côtés de votre fidèle toutou. Évitez les obstacles, tels que les conducteurs du dimanche ou les Sasquatchs errants pour battre la montre et remporter la victoire. Singe de l'espace 3 : Une banane dans le potage : Dr Dank a pris le contrôle des vaisseaux de l'Ecuadorian 5 Quadrant et corrompu les bananes avec son morpho-rayon. Quelle option vous reste-t-il lorsque la seule chose que vous aimez se retourne contre vous ? Le Singe de l'espace va devoir affronter les bananes maléfiques et vaincre Dr Dank. L'avenir de l'évolution est en jeu.

: Dr Dank a pris le contrôle des vaisseaux de l'Ecuadorian 5 Quadrant et corrompu les bananes avec son morpho-rayon. Quelle option vous reste-t-il lorsque la seule chose que vous aimez se retourne contre vous ? Le Singe de l'espace va devoir affronter les bananes maléfiques et vaincre Dr Dank. L'avenir de l'évolution est en jeu. La pince de Shiny Wasabi Kitty : Shiny Wasabi Kitty, la nouvelle meilleure amie de Princess Robot Bubblegum, vous offre le meilleur de son univers anime dans cette machine à pince classique où la chance et le talent peuvent vous permettre de remporter un superbe cadeau.

: Shiny Wasabi Kitty, la nouvelle meilleure amie de Princess Robot Bubblegum, vous offre le meilleur de son univers anime dans cette machine à pince classique où la chance et le talent peuvent vous permettre de remporter un superbe cadeau. Madame Nazar : Madame Nazar, l'intemporelle voyante, maîtrise toutes les formes de divination pour prédire votre avenir. Allez-vous devenir riche ? Êtes-vous sur le point de rencontrer le grand amour ? Est-ce qu'un accident aussi horrible qu'évitable va causer votre perte ? Découvrez vite ce que vous réserve votre destinée.

: Madame Nazar, l'intemporelle voyante, maîtrise toutes les formes de divination pour prédire votre avenir. Allez-vous devenir riche ? Êtes-vous sur le point de rencontrer le grand amour ? Est-ce qu'un accident aussi horrible qu'évitable va causer votre perte ? Découvrez vite ce que vous réserve votre destinée. Le Professeur de l'amour : Âmes sœurs ou simple amitié platonique, le Professeur de l'amour va diagnostiquer votre relation pour déterminer si un divorce est inévitable, si vous devez tenter votre chance, si vous allez vivre une aventure saine et sans attache ou si votre amour est digne des ballades chantées par les meilleurs groupes de hard rock.

: Âmes sœurs ou simple amitié platonique, le Professeur de l'amour va diagnostiquer votre relation pour déterminer si un divorce est inévitable, si vous devez tenter votre chance, si vous allez vivre une aventure saine et sans attache ou si votre amour est digne des ballades chantées par les meilleurs groupes de hard rock. Défenseur de la foi (classique de Degenatron) : Ce classique des salles d'arcade, au gameplay complexe et élaboré, a engendré de nombreuses imitations. Parviendrez-vous à atteindre l'immortalité en sauvant le petit point vert aux commandes de votre formidable carré rouge volant ?

(classique de Degenatron) : Ce classique des salles d'arcade, au gameplay complexe et élaboré, a engendré de nombreuses imitations. Parviendrez-vous à atteindre l'immortalité en sauvant le petit point vert aux commandes de votre formidable carré rouge volant ? Paradis des singes (classique de Degenatron) : Ce simulateur simiesque a engendré une révolution dans les salles d'arcade durant les années 80. Passez de point vert en point vert avec votre singe rouge et carré pour montrer au monde qui trône vraiment au sommet de la chaîne alimentaire.

(classique de Degenatron) : Ce simulateur simiesque a engendré une révolution dans les salles d'arcade durant les années 80. Passez de point vert en point vert avec votre singe rouge et carré pour montrer au monde qui trône vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Penetrator (classique de Degenatron) : Dans les sombres confins de l'univers, une force maléfique menace la Terre. Pulvérisez les maudits points verts à l'intérieur du mystérieux carré rouge pour sauver l'humanité.

l'avait annoncé il y a quelques jours, et il est désormais disponible,. Cependant, pour le réussir sans encombre, il faudra faire preuve de patience et d'analyse, tout en choisissant bien son équipe. Dans un premier temps,, en vous rapprochant de Lester ( disponible gratuitement pour les membres Twitch Prime ), cette dernière vous proposera même, à retrouver en fin d'article.Une fois la salle d'arcade achetée, il faudra prépareravec minutie pour ne pas être pris au dépourvu. Pour cela, rendez-vous au sous-sol,, dans le but de choisir votre pirate, votre chauffeur et votre braqueur. Attention, il s'agit d'un choix important, et nous vous conseillons de bien réfléchir avant de valider les personnes qui vous aideront dans cette tâche.De plus, dans ce sous-sol, vous pourrez. Il faudra également ne pas omettre la phase repérage avec votre équipe, pour connaître par cœur le chemin à emprunter. Qui plus est, vous pourrez même vous entraîner à forcer des chambres-fortes.Avant de vous lancer dans le grand bain,(furtive, rusée ou en force), et cela influera en partie sur le déroulement du braquage. Toutefois, une multitude de possibilités s'offriront à vous en fonction de vos décisions. Même si les choses ne tournent pas comme prévu, ou que vous souhaitez, tout simplement, ne pas vous tenir aux plans,, mais ne perdez pas votre objectif de vue.En plus d'apporter le braquage, la mise à jour ajoute cinq nouveaux véhicules de braquage :Qui plus est, comme nous vous le rapportions il y a peu,, et proposera un total de 27 chansons inédites. Pour plus d'informations, rendez-vous ici . Pour ce qui est des mini-jeux mentionnés plus haut, vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.