Santa Monica Studio en train de développer une nouvelle franchise dans l'univers de God of War ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 mars 2026 à 17h50
Si God of War Ragnarok semble bien loin, un détail mentionné sur une page LinkedIn suggère que le nouveau jeu du studio prendrait place dans le monde de Kratos, mais pas forcément à ses côtés.
Santa Monica Studio en train de développer une nouvelle franchise dans l'univers de God of War ?
Kratos ne s'attendait certainement pas à avoir un emploi du temps aussi chargé et autant de projets sur le feu après son épopée dans God of War Ragnarök. L'ancien dieu de la guerre est la vedette d'un remake de la trilogie originelle actuellement en cours de développement, d'une série live elle aussi en chantier et du spin-off God of War: Sons of Sparta où les joueurs découvrent la jeunesse du héros barbu. 

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Cependant, un projet revient régulièrement dans les conversations des fidèles de la divinité aux marques de sang : quel est donc le mystérieux projet sur lequel les équipes de Santa Monica Studios travaillent en ce moment même ? Il semble que ce dernier ne soit pas très éloigné des histoires de Kratos, à en croire un détail repéré sur LinkedIn. 

Un nouveau jeu dans l'univers de God of War révélé par erreur sur LinkedIn

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La rumeur en question a pour origine une publication faite par Lauren Signorino, scénariste senior ayant travaillé sur la franchise God of War ces cinq dernières années. Si celle-ci n'est plus consultable à l'heure où ces lignes sont rédigées, elle a pu être retranscrite par les journalistes de Gaming Bolt. La scénariste explique avoir « contribué à définir la vision narrative et la direction créative chez Sony Santa Monica Studio pour une nouvelle franchise au sein de l'univers God of War ».
J'ai contribué à définir la vision narrative et le développement de la franchise pour un projet encore non annoncé dans l'univers God of War. J'ai intégré le récit au gameplay et à la construction du monde à travers les scripts et le contenu narratif, en collaborant avec différentes équipes pour offrir des expériences riches en émotions à un public international.

Une nouvelle aventure encore très secrète qui ne serait jouable qu'en 2028

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La mention d'une « nouvelle franchise au sein de l'univers God of War » fait écho à une déclaration de Jason Schreier de Bloomberg. En 2025 sur ResetEra, il avait déjà évoqué le nouveau projet de Santa Monica Studio. Mais suite à cette révélation, il a réagi sur ce même forum en répondant : « Je suppose que maintenant, vous comprenez ce que je voulais dire par “pas une nouvelle licence, mais on pourrait le croire” ».

Cependant, cette révélation suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que cette aventure sera axée autour d'Atreus ? Est-ce que le dieu de la guerre sera une menace dans ce nouveau jeu ? Kratos pourrait-il en être le héros, mais avec une nouvelle arme ou une nouvelle terre à explorer ? Le mystère reste entier...

Pour l'heure, les rumeurs évoquent un possible lancement de ce nouveau jeu de Santa Monica Studio en 2028. Mais il faut attendre des informations officielles pour en savoir plus.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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