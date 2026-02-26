Test God of War Sons of Sparta : Le spin-off indispensable ?

Cette année 2026 marque le retour de Kratos dans le paysage vidéoludique, via le jeu de plateforme 2D de Mega Cat Studios et Santa Monica Studio, God of War Sons of Sparta. Nous avons pu y jouer pendant plusieurs heures, voici notre avis complet.

Une préquelle intéressante, mais non obligatoire

Kratos et Deimos en Grèce Antique

Un spin-off avec une bonne durée de vie









Une aventure correcte qui ne brille pas

Kratos, un spartiate en devenir et loin du Dieu de la Guerre





Une dimension metroidvania classique





Un opus bien, mais oubliable

Un Pixel-Art joli, mais non époustouflant









Des problèmes et imperfections assombrissent le tableau

Après de nombreux leaks, c'est durant le State of Play du 12 février 2026 que Santa Monica Studio et Mega Cat Studios ont dévoilé God of War Sons of Sparta. Le jeu de plateforme 2D, avec des aspects dignes d'un metroidvania, a, d'ailleurs, bénéficié d'un shadowdrop, et a donc été lancé peu de temps après l'événement de PlayStation.. Canonique, l'histoire de God of War Sons of Sparta est racontée par Kratos lui-même, et ce, à sa fille, Calliope., alors que lui et son frère suivent leur entraînement à l'Agoge. Et l'objectif pour les deux jeunes spartiates est simple : retrouver Vasilis, qui est porté disparu. Amplement suffisante, cette mission met, dès lors, en lumière les origines de Kratos pour Calliope, comme pour le joueur.Contrairement aux derniers opus de la licence, narrant les péripéties de Kratos et son fils Atreus et profitant d'un level design 3D,. Notez, cependant, que. Les quelques références aux précédents jeux ainsi que la relation fraternelle entre Kratos et Deimos sont plutôt pertinents et plaisants à découvrir. Toutefois, cela pourrait ne pas suffire pour certains joueurs, qui passeront tout de même un peu de temps sur God of War Sons of Sparta avant de voir l'écran des crédits défiler.. Ainsi, il faut compter entre 12-15h pour venir à bout de l'histoire. Par ailleurs, celles et ceux qui désirent empocher le Platine y passeront plus de 20 heures. Et encore, cette estimation dépend essentiellement du mode de difficulté choisi : God of War Sons of Sparta en propose 3 au total, dont la plus haute qui offre un véritable challenge. À ce sujet, soulignons qu'il est tout à fait possible de changer de niveau de difficulté au cours d'une partie, hormis si vous avez opté pour le dernier mode.Cette durée de vie s'explique par la présence de divers collectibles (artefacts, et bien d'autres), mais aussi d'activités/quêtes secondaires. À l'image, par exemple, des chambres des muses, qui proposent des séquences de parcours chronométrés et qui permettent d'obtenir différentes récompenses (améliorations pour équipements, etc.)., mais qui intéresseront principalement les chasseurs de trophées ou ceux ayant opté pour la difficulté la plus élevée. Hormis cela,. Ce dernier dispose ainsi d'une lance et d'un bouclier.. Par exemple, il est possible de dénicher une pointe de lance infligeant des dégâts de poison aux ennemis ou une autre favorisant les coups critiques. Certains renforts et talons pour la lance accordent une attaque spéciale, consommant de l'esprit. D'autres pièces d'équipement peuvent être récupérées au cours de l'aventure.: les rouges donnent la possibilité de débloquer des améliorations ou compétences (comme sur God of War III), tandis que les jaunes rechargent la barre d'esprit et les bleus la jauge de magie. Évidemment, les orbes verts sont de retour et offrent de la vie. Que ce soit lors de l'exploration ou les combats,Tout le parcours de Kratos est, comme vous vous en doutez, ponctué de nombreux affrontements, soit contre des ennemis mineurs ou bien des boss. Sur ce point,. Si les combats représentent une part majeure de l'expérience, l'exploration l'est tout autant.(honorer les dieux, collecter des archives, purifier les oliviers, etc.), qui se découvrent à mesure que nous progressons en Laconie. D'ailleurs, grâce à de petits autels, exigeant de dépenser des orbes rouges, il est possible de dévoiler les points d'intérêt d'une zone donnée. Pour autant, tout n'est pas accessible en début d'aventure.: notre progression est souvent bloquée par un élément (porte verrouillée, mécanisme à faire fonctionner...), qui exige d'avoir l'outil adéquat. Par exemple, la Flamme Éternelle lance un projectile qui explose au contact d'items et d'ennemis. Ces cadeaux de l'Olympe peuvent être utilisés en combat, mais sont surtout efficaces pour les phases d'exploration, donc. De ce fait, les joueurs doivent régulièrement faire des allers-retours dans les zones pour récupérer un item ou tout simplement progresser, et ce, en fonction des outils débloqués.(seulement d'un temple à un autre). À cela s'ajoute le fait que seuls les feux de camp, en réalité assez nombreux dans les zones, permettent de sauvegarder, de débloquer des compétences et d'améliorer l'équipement (à condition d'avoir les ressources demandées).. Et, malgré une bonne direction artistique et excellente bande-originale,. Certains arrière-plans, et donc paysages, nous ont agréablement surpris, au cours de notre aventure. D'ailleurs, les jeux de lumière sont réussis et parviennent ainsi à insuffler un certain sentiment d'émerveillement ci et là.(à la Blasphemous, mais sans l'aspect sombre),. God of War Sons of Sparta aurait, cependant, gagné à être un tantinet plus saturé pour relever le tout, selon nous.. Composée par Bear McCreary,. Mention spéciale au main theme « Sons of Sparta », qui pose bien le ton de cette aventure vidéoludique aux côtés de Kratos. Et si le Pixel Art et la bande originale de God of War Sons of Sparta sont plaisants,. Le titre de Mega Cat Studios souffre de quelques bugs, qui sont loin d'être réellement handicapants mais bien présents.. Une autre fois, ce fut la voix de Deimos qui ne profita pas d'un volume très élevé, sans que nous y soyons pour quelque chose. De petits soucis techniques qui cassent un tantinet l'immersion, mais qui pourraient être réglés dans les semaines à venir (en tout cas, espérons-le).En ce qui concerne le doublage, TC Carson est de retour dans God of War Sons of Sparta, notamment pour la voix de Kratos adulte. C'est Antony Del Rio (God of War: Ghost of Sparta - 2010) qui prête sa voix au jeune Kratos., il est, malheureusement, difficile d'en dire autant pour ce qui est du casting français. Bien que nous ayons passé le jeu en anglais via les options, la langue française revenait automatiquement, après un redémarrage.