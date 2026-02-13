God of War : La trilogie originale va avoir le droit à un remake

Santa Monica Studio a, récemment, fait une annonce qui plaira grandement aux fans de la trilogie originale God of War.

Un remake pour la trilogie originale de God of War

Un jeu God of War 2D disponible

Découvrez un chapitre inédit dans l'histoire de Kratos, qui raconte ses années d'entraînement spartiate brutal aux côtés de son frère Deimos. À travers des défis sans fin, ils ont été formés corps, âme et cœur à devenir des soldats spartiates pour qui le devoir et l'honneur passent avant tout.Après la disparition d'un de leurs camarades, Kratos et Deimos jurent de le retrouver et partent pour une quête qui mettra leur entraînement spartiate à l'épreuve.

Avant même que Kratos nous embarque dans la mythologie nordique (God of War et God of War Ragnarök), les aventures du Fantôme de Sparte ont, comme vous le savez probablement déjà, eu lieu en Grèce. Certains joueurs et joueuses n'ont pas encore découvert les premières péripéties de Kratos, narrées dans la trilogie originale. Ces derniers vont bientôt avoir une bonne raison de le faire :En effet, à la fin du State of Play du 12 février 2026, qui a eu lieu durant la nuit,. C'est TC Carson lui-même, la voix originale de Kratos, qui a partagé cette information dans une vidéo dédiée.Toutefois, il va falloir patienter avant de pouvoir (re)plonger dans les débuts du Fantôme de Sparte :. De ce fait, et comme vous vous en doutez, nous ne possédons pas de date, ni même de fenêtre de sortie. Nul doute que Santa Monica Studio partagera de plus amples détails dans les mois à venir. Or, en attendant, il est possible de se plonger dans un nouveau jeu God of War.En complément de l'annonce concernant le remake de la trilogie originale,. Soulignons le fait que God of War Sons of Sparta est considéré comme un jeu d'action et de plateformes en 2D. Le titre nous invite à découvrir les débuts de Kratos, soit en tant que jeune Spartiate. Sur la page PS Store de God of War Sons of Sparta, nous pouvons lire les mots suivants :God of War Sons of Sparta est d'ores et déjà disponible sur PS5, tandis que le remake de la trilogie originale de God of War ne possède pas de date de sortie.