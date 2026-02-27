God of War : La série live-action montre une première photo de Kratos et Atreus

Une première image de Kratos et Atreus pour la série live-action God of War a récemment été dévoilée.

À lire également God of War : L'acteur incarnant Atreus dans la série TV est connu

Kratos et Atreus de la série God of War se montrent

Father and Son. Behold your first look at Kratos and Atreus in the God of War series now in production for @primevideo. Their journey to the highest peak begins. pic.twitter.com/iDzyuSpl5A — God of War (@godofwaronprime) February 27, 2026

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le casting de la série God of War jusqu'à présent

Ryan Hurst → Kratos

→ Kratos Callum Vinson → Atreus

→ Atreus Teresa Palmer → Sif

→ Sif Max Parker → Heimdall

→ Heimdall Olafur Darri Olafsson → Thor

→ Thor Ed Skrein → Baldur

→ Baldur Mandy Patinkin → Odin

→ Odin Alastair Duncan → Mimir

→ Mimir Danny Woodburn → Brok

→ Brok Jeff Gulka → Sindri

Depuis quelques semaines maintenant, la communication autour de la série live-action God of War s'accélère. Après avoir révélé certains acteurs et actrices figurant au casting de cette adaptation,En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X God of War On Prime, nous avons le droit à. Nous y voyons ainsi Kratos (joué par Ryan Hurst) et Atreus (incarné par Callum Vinson), qui est équipé d'un arc. Cette image semble faire référence à la séquence où le dieu de la guerre apprend à son fils à chasser, dans God of War (2018).Cette publication est également l'occasion d'apprendre que. Toutefois, et comme vous vous en doutez, aucune date de sortie n'a été communiquée, à l'heure actuelle. En revanche, des informations sur le casting de la série God of War sont déjà connues.Par le passé, le casting de la série God of War s'est dévoilé, et ce, au compte-gouttes. Voici, ainsi, les acteurs et actrices qui ont été choisis pour la série live-action God of War avec leur rôle attitré :Évidemment, dès que nous en saurons plus à propos de la série live-action God of War, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.