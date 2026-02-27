God of War : La série live-action montre une première photo de Kratos et Atreus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 16h43
Une première image de Kratos et Atreus pour la série live-action God of War a récemment été dévoilée.
God of War : La série live-action montre une première photo de Kratos et Atreus
Depuis quelques semaines maintenant, la communication autour de la série live-action God of War s'accélère. Après avoir révélé certains acteurs et actrices figurant au casting de cette adaptation, Amazon a partagé une première image de Kratos et Atreus pour la série God of War.

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En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X God of War On Prime, nous avons le droit à une toute première image de Kratos et Atreus, en costume, pour la série live-action God of War. Nous y voyons ainsi Kratos (joué par Ryan Hurst) et Atreus (incarné par Callum Vinson), qui est équipé d'un arc. Cette image semble faire référence à la séquence où le dieu de la guerre apprend à son fils à chasser, dans God of War (2018).


Cette publication est également l'occasion d'apprendre que la série live-action God of War est officiellement entrée en production. Toutefois, et comme vous vous en doutez, aucune date de sortie n'a été communiquée, à l'heure actuelle. En revanche, des informations sur le casting de la série God of War sont déjà connues.

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Le casting de la série God of War jusqu'à présent

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Par le passé, le casting de la série God of War s'est dévoilé, et ce, au compte-gouttes. Voici, ainsi, les acteurs et actrices qui ont été choisis pour la série live-action God of War avec leur rôle attitré :
  • Ryan Hurst → Kratos
  • Callum Vinson → Atreus
  • Teresa Palmer → Sif
  • Max Parker → Heimdall
  • Olafur Darri Olafsson → Thor
  • Ed Skrein → Baldur
  • Mandy Patinkin → Odin
  • Alastair Duncan → Mimir
  • Danny Woodburn → Brok
  • Jeff Gulka → Sindri
Évidemment, dès que nous en saurons plus à propos de la série live-action God of War, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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