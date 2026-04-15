God of War : De nouvelles mythologies à l'honneur dans le prochain opus de la saga ?

Alors que les rumeurs se multiplient concernant le nouveau jeu God of War, l'un des souhaits des joueurs pourrait bien devenir réalité. Après les mythologies grecques et nordiques, de nouveaux dieux venus d'ailleurs pourraient s'inviter à la fête.
Après God of War Ragnarök
et le récent God of War: Sons of Sparta
, les amateurs du plus redouté des dieux grecs aimeraient vivre de nouvelles aventures à ses côtés. Si Kratos et Atreus semblent pourtant mis de côté pour un repos bien mérité, la licence God of War est loin d'avoir dit son dernier mot.
Depuis plusieurs jours, des rumeurs suggèrent qu'un nouvel opus de la franchise pourrait bien être dévoilé dans quelques jours à peine. D'autres bruits de couloir sous-entendent que Faye, la femme de Kratos, pourrait être l'héroïne de cette nouvelle aventure.
Mais un nouveau détail a été relayé par MP1st et il risque d'enchanter les amateurs de mythes venus d'ailleurs.
Bye bye les mythologies grecque et nordique, bonjour aux mythes chinois et mayas ?
Dans un article datant du 14 avril 2026
, le média partage d'autres rumeurs concernant le possible nouveau spin-off de God of War. D'après leurs informations, Faye partirait à l'aventure avec des compagnons pour le moins surprenants.
L'article mentionne notamment un cube gélatineux et une curieuse épée parlante, qui serait en réalité le magicien Merlin.
La possible présence de Merlin suggère que ce nouveau chapitre de God of War pourrait aborder la mythologie celtique ou arthurienne. Mais pour les journalistes de MP1st, l'aventure emmènerait les joueurs plus loin encore avec l'exploration des mythologies maya, chinoise ou encore japonaise
.
Cependant, s'agissant pour l'instant de rumeurs, l'article précise que ces éléments pourraient évoluer au cours du développement.
Une nouvelle aventure très ambitieuse en approche pour la saga God of War ?
Si de telles informations peuvent enchanter ou diviser les admirateurs de la franchise, tous ces éléments suggèrent que ce nouveau titre God of War pourrait être l'un des plus ambitieux jamais développés par Santa Monica Studios. Mais il ne s'agit là que de spéculations. Pour vérifier la véracité de ces rumeurs, il faut désormais guetter une présentation de Sony ou de PlayStation Studios.
commentaire (0)