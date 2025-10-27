God of War : Le projet multijoueur abandonné refait parler de lui

Tombé aux oubliettes, le projet de jeu service multijoueur God of War revient sur le devant de la scène via plusieurs fuites présentant ses décors et un détail clé de son histoire.
En janvier 2025, Sony confirmait que plusieurs projets avaient été annulés, dont un axé sur la franchise God of War
. Développé par Bluepoint Studios (déjà derrière le remake de Demon's Souls), le projet en question était un jeu live service multijoueur.
Mais si le titre en question a été abandonné, il continue de captiver les plus curieux. D'ailleurs, des leaks partagés par MP1st
auraient dévoilé des images de ce jeu abandonné ainsi qu'un détail qui aurait enchanté les vétérans de la saga.
Un retour à la Grèce antique prévu avec le projet abandonné de God of War ?
Il faut garder en tête que les images en question proviennent de fuites
. De fait, il est possible que les détails partagés soient faux, d'autant que le jeu service en question n'est plus en développement. Néanmoins, les images partagées suggèrent que la Grèce antique, cadre des trois premiers jeux de la franchise God of War, était bien le décor choisi pour ce titre.
Plusieurs éléments présents dans ces images rappellent en effet l'architecture ou le quotidien des Grecs de l'Antiquité. Entre autres, nous pouvons apercevoir des colonnades emblématiques de l'architecture de l'époque, des vues en 3D de bâtiments évoquant des temples ou encore différents modèles d'amphores
.
Des images montrant certains des environnements naturels du jeu, dont des bassins de soufre, ont aussi été partagées.
Une aventure prenant place avant les événements du troisième jeu de la saga ?
La fuite inclut notamment un rapport donnant des précisions complémentaires sur le contenu du jeu et sa trame principale. Il y est suggéré qu'Hadès aurait joué un rôle important dans l'histoire du titre annulé, étant le propriétaire de la zone des bassins de soufre.
Ces indices ont permis aux plus fidèles admirateurs du dieu de la Guerre de placer (de manière hypothétique) ce projet abandonné dans la chronologie de la vie de Kratos.
D'après les premières théories, le jeu en question aurait pris place peu avant les événements du jeu God of War 3.
Cependant, les joueurs n'auront sans doute jamais le fin mot de cette histoire.
Malgré l'annulation de ce jeu God of War, Sony a rappelé dans un communiqué que « Bend et Bluepoint sont des équipes hautement qualifiées, membres précieux de la famille PlayStation Studios, et nous travaillons en étroite collaboration avec chaque studio pour déterminer les prochains projets
».
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