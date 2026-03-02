Après God of War, Bluepoint Games souhaitait créer un spin-off pour une autre franchise de PlayStation

Annulé par Sony, le jeu service God of War développé par Bluepoint refait parler de lui par la voix de Jason Schreier. Il révèle un détail étonnant sur le projet, mais aussi une autre idée imaginée par le studio pour une autre licence.
Parmi les nombreux projets annoncés pour la licence après God of War Ragnarök
figurait notamment un jeu-service. Cependant, suite à plusieurs échecs liés à des titres similaires, Sony a décidé d'abandonner le titre dont le développement avait été confié à Bluepoint Games. Depuis, quelques fuites liées au titre ont émergé sur la toile. Le 27 février 2026, Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, est revenu sur ce cas
en révélant notamment qu'Atreus devait en être le héros.
Une aventure annexe dont Atreus était le personnage principal
Le journaliste explique que le scénario de ce jeu-service envoyait le jeune Atreus au cœur même du royaume des Enfers de la mythologie grecque.
Dans l'idée, chaque joueur n'incarnait pas véritablement le fils de Kratos, mais une version différente de ce dernier sur chaque compte. L'objectif pour toutes ces versions d'Atreus était de collaborer ensemble en vue de quitter le royaume d'Hadès.
Jason Schreier révèle également que les équipes de Bluepoint Studios n'étaient pas réellement emballées à l'idée de travailler sur un jeu-service.
Cependant, ce spin-off avait vocation à étendre l'univers de God of War et possiblement à imaginer de nouveaux projets. Mais la recette n'a pas pris. Suite à l'annulation du titre, Bluepoint Games aurait donc suggéré trois nouveaux projets à Sony.
Un spin-off de Ghost of Tsushima évoqué pour sauver le studio de la fermeture
Dans un premier temps, le studio évoquait la possibilité de développer le remake de Bloodborne.
Si un tel projet est réclamé par les joueurs depuis plusieurs années, il n'a pas abouti car FromSoftware s'est opposé à cette idée
.
Face à ce refus, Bluepoint Games a alors proposé de développer un spin-off d'un autre jeu provenant du catalogue d'exclusivités de PlayStation. En effet, un possible spin-off de Ghost of Tsushima a ainsi été pitché
à Sony, sans succès.
Dans un ultime sursaut pour sauver le studio de la fermeture, les équipes de Bluepoint Games ont alors soumis l'idée de développer le remake de Shadow of the Colossus.
Cependant, Sony a estimé que la structure n'était pas capable d'assurer le développement d'un nouveau projet et a ainsi mis un point final à l'histoire de Bluepoint Games.
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