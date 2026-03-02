Après God of War, Bluepoint Games souhaitait créer un spin-off pour une autre franchise de PlayStation



le 02 mars 2026 à 18h30 Publié par Justine Manchuelle le 02 mars 2026 à 18h30

Annulé par Sony, le jeu service God of War développé par Bluepoint refait parler de lui par la voix de Jason Schreier. Il révèle un détail étonnant sur le projet, mais aussi une autre idée imaginée par le studio pour une autre licence.