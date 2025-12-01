God of War présent aux Game Awards 2025 ? Ce teaser de Geoff Keighley sème le doute

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 01 décembre 2025 à 16h16
Alors que les spéculations se multiplient concernant les jeux présentés pendant la cérémonie du 11 décembre, une publication de Geoff Keighley a intrigué les joueurs. Or, beaucoup pensent que l'image présentée serait un teaser du prochain God of War.
God of War présent aux Game Awards 2025 ? Ce teaser de Geoff Keighley sème le doute
Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir le palmarès des Game Awards 2025. Si les joueurs peuvent encore voter pour leurs titres préférés dans les différentes catégories, d'autres discutent des jeux qui auront droit à leur trailer « World Premiere » entre deux remises de prix. Depuis quelques jours, les noms évoqués en ligne incluent une potentielle extension de Diablo IV ou encore le légendaire Half-Life 3. 


Les hypothèses se sont d'ailleurs multipliées ces dernières heures suite à une publication de Geoff Keithley. Sur son compte X/Twitter, l'animateur de la cérémonie a partagé une mystérieuse photo et un message disant « regal.inspiring.thickness ». Or, beaucoup ont vu dans ce qui ressemble à un portail un teaser du prochain jeu God of War. 

Des détails qui suggèrent le retour de God of War ?

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Le titre qui succèderait à God of War Ragnarok n'a pas encore été officialisé par Santa Monica Studio, mais il fait beaucoup parler de lui. Plusieurs rumeurs mentionnent notamment un retour à la Grèce antique mais aussi une potentielle aventure en lien avec la mythologie égyptienne. Or, ce cliché semble se rapprocher de cette hypothèse. 

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Parmi les nombreux éléments représentés sur cette sculpture figurent une armure et un crocodile. Rapidement, les joueurs ont vu dans l'équipement celui du dieu de la Guerre et un symbole du Nil (ou potentiellement du dieu égyptien Sobek) dans la représentation du crocodile. Toujours sur X/Twitter, l'utilisateur BT_BlackThunder va encore plus loin en comparant certains éléments de la sculpture à ceux présents dans des artworks de la franchise God of War. 


Un autre jeu évoqué en se basant sur la position géographique de la sculpture

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Cependant, cette théorie qui captive les joueurs de God of War pourrait être complètement fausse. En quelques heures, les joueurs ont découvert l'emplacement de la statue en question en utilisant What3Words, un système de géolocalisation divisant la terre en carrés. Or, la sculpture se trouverait dans le désert de Mojave, près d'un axe nommé Yucca Mesa Road. De nombreux internautes ont vu dans ce détail un clin d'œil à Black Mesa et à une potentielle annonce du très attendu Half-Life 3

Pour l'heure, toutes les hypothèses sont encore possibles et nous aurons le fin mot de l'histoire dans la nuit du 11 au 12 décembre 2025. Mais selon vous, quel titre Geoff Keighley peut-il bien teaser avec cette sculpture ? N'hésitez pas à partager votre théorie dans les commentaires.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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