God of War : Le prochain jeu bientôt annoncé ?

L'avenir de la franchise God of War pourrait se préciser davantage dans les jours, voire semaines, à venir, selon cette nouvelle rumeur.

Une annonce imminente pour le prochain jeu God of War ?

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Un nouveau jeu God of War sans Kratos et Atreus ?

Here's what I have heard:



Yes, the game is set within the God of War universe & the lead character will be Faye. Gameplay is said to differ from the Norse God of War games with more of a focus on action.



Current plan: Reveal this year/release first half 2027 - barring any delay https://t.co/LGm9hsppNN — NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 1, 2026

Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs concernant le prochain titre (majeur) de la licence God of War vont bon train. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs,Effectivement, il y a très peu de temps, Tom Henderson a indiqué, via un nouveau podcast d'Insider Gaming, que[2026] ». Cela laisse donc penser que Santa Monica Studio prépare une annonce concernant God of War dans les jours à venir.Remarquons, à ce sujet, qu'une rumeur suggère qu'un State of Play aura lieu le 16 avril prochain. Il se pourrait, de ce fait, que Santa Monica Studio profite de l'occasion pour dévoiler ses plans concernant l'avenir de la franchise God of War. Cet événement de Sony/PlayStation pourrait, par ailleurs, nous en dire plus à propos du remake d'Assassin's Creed Black Flag, qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps.L'une des dernières rumeurs concernant le prochain jeu God of War, qui provient d'informations non officielles relayées par NateTheHate, suppose que Kratos et Atreus n'en seront pas les protagonistes. Selon l'insider, le potentiel nouvel opus God of War sera centré sur Faye [épouse de Kratos et mère d'Atreus] et se démarquerait des jeux appartenant à l'arc sur la mythologie nordique, en mettant notamment l'accent sur l'action.Bien entendu, à l'heure actuelle, l'ensemble de ces informations est à prendre avec des pincettes. Santa Monica Studio n'a pas communiqué à propos de l'avenir de la licence God of War. En espérant, tout de même, que cela sera bientôt le cas.