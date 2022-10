God of War Ragnarök : Un trailer de lancement partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ça y est, l'attente touche bientôt à sa fin :est sur le point de débarquer sur les consoles PlayStation (PS4 et PS5). Sa sortie étant, pour rappel, fixée au 9 novembre prochain. Alors qu'il ne reste plus que quelques jours à patienter, la communication autour de ce deuxième opus s'intensifie.D'ailleurs, Playtation et Santa Monica Studio viennent tout juste de partager. Cette nouvelle communication visuelle, d'une durée inférieure à une minute, nous offre ainsi un bel aperçu de la suite des aventures de Kratos et Atreus, qui devront faire face au Ragnarök. De plus, dans ce trailer, nous retrouvons certains visages familiers, tels que Freya.Rappelons qu'une série de vidéos Behind the Scenes, au sujet de God of War Ragnarök, a également été annoncée. Le premier épisode , centré sur l'histoire du titre, a été diffusé le 19 octobre dernier. Plus récemment, nous avons eu le droit à une deuxième vidéo apportant des informations quant aux combats et aux ennemis que nous rencontrerons sur le titre.God of War Ragnarök arrive le 9 novembre 2022. À cette date, ce deuxième opus se rendra disponible à la fois sur PS4 et sur PS5, et ce selon plusieurs éditions