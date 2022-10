God of War Ragnarök : Une série Behind The Scenes annoncée

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est très certainement l'un des jeux les plus attendus de cette année 2022. De nombreux joueurs et joueuses ont apprécié le premier opus, sorti en 2018, et sont impatients de découvrir la suite des aventures de Kratos et Atreus. Le titre, développé par Santa Monica Studio, ne cesse d'être au cœur de l'actualité vidéoludique ces derniers temps.D'ailleurs, comme annoncé récemment,. Le premier épisode, nommé « Shaping the Story » en anglais, est déjà disponible, notamment sur la chaîne YouTube PlayStation.Dans celui-ci, plusieurs développeurs de chez Santa Monica Studio reviennent sur la relation père-fils des deux protagonistes ainsi que sur l'histoire narrée dans God of War. Des événements qui ont, bien évidemment, un impact sur la suite des aventures de Kratos et Atreus. Par ailleurs, le studio de développement évoque également les difficultés rencontrées, notamment pour la motion capture, à cause de la pandémie mondiale de COVID-19.Concernant God of War Ragnarök, Ariel Angelotti, « senior producer for narrative » chez Santa Monica Studio, déclare à la fin de la vidéo : « [...] Ce jeu est plus grand que ce nous avions initialement prévu. Il y a de nombreux moments de l'histoire que nous devions couvrir. Il y a davantage de personnages que nous suivons [...] ». Richard Gaubert, le « story lead » de God of War Ragnarök ajoute : « [...] Mais nous leur [personnages] apportons également une conclusion, et nous fournissons des réponses aux multiples questions que le premier jeu a posées [...] ».Nous ne savons pas encore quand les prochains épisodes de cette série Behind the Scenes seront disponibles. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront dévoilées.Rappelons, finalement, que God of War Ragnarök arrive le 9 novembre prochain sur PS4 et PS5, et ce selon plusieurs éditions