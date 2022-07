God of War Ragnarök : Différentes éditions, prix et bonus de précommande

Les différentes éditions, prix et bonus de précommande de God of War Ragnarök

Les bonus de précommande de God of War Ragnarök

Une armure pour Kratos, dite « Armure neige ressuscitée ».

Une tenue pour Atreus, nommée « Tunique neige ressuscitée ».

Les différentes éditions de God of War Ragnarök

Édition Deluxe numérique de God of War Ragnarök

Le jeu de base, God of War Ragnarök.

Un thème PS4.

Un ensemble d'avatars.

Un mini artbook numérique Dark Horse.

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök.

L'armure de Valnoir pour Kratos.

La tenue de Valnoir pour Atreus.

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos.

La poignée de hache Valnoir pour la Hache Léviathan.

Édition Collector de God of War Ragnarök

Le jeu de base, via un code de téléchargement.

Le steelbook du jeu (disque non inclus).

Des statuettes des jumeaux Vanes (5 cm).

Un jeu de dés des nains, dans un petit sac portant le symbole d'Yggdrasil.

Une réplique de Mjöllnir (40 cm).

L'armure de Valnoir pour Kratos.

La tenue de Valnoir pour Atreus.

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos.

La poignée de hache Valnoir pour la Hache Léviathan.

Un thème PS4.

Un ensemble d'avatars.

Un mini artbook numérique Dark Horse.

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök.

Édition Jötnar de God of War Ragnarök

Le jeu de base, via un code de téléchargement.

Un vinyle de 18 cm, comportant deux morceaux composés par Bear McCreary.

Un ensemble de pin's Faucon, Ours et Loup.

L'anneau Draupnir légendaire.

Le jeu de dés de Brok, dans un sac portant l'emblème des frères hundred.

Une carte d'Yggdrasil, en tissu, représentant les neuf royaumes.

Le steelbook du jeu (disque non inclus).

Des statuettes des jumeaux Vanes (5 cm).

Une réplique de Mjöllnir (40 cm).

L'armure de Valnoir pour Kratos.

La tenue de Valnoir pour Atreus.

Les manches de lames Valnoir pour les Lames du Chaos.

La poignée de hache Valnoir pour la Hache Léviathan.

Un thème PS4.

Un ensemble d'avatars.

Un mini artbook numérique Dark Horse.

La bande originale numérique officielle de God of War Ragnarök.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La date de sortie officielle deest (enfin) connue. D'ailleurs, nous possédons d'ores et déjà des informations quantDécouvrezdes détails connus à ce sujet, dans ce qui suit.Les joueurs et les joueuses ayant précommandé, avant sa sortie officielle, recevront des bonus de précommande, notamment :Notez que les précommandes seront ouvertes dès le 15 juillet, à 10h.sont prévues pour. Les joueurs et les joueuses pourront se procurer, via le PlayStation Store ou bien auprès de revendeurs tiers. La mise à jour PS4 vers PS5 sera payante et devrait avoisiner les 10 euros.Au moment où nous écrivons ces lignes, le PlayStation Store n'a pas encore dévoilé le prix de l'édition standard et numérique de. Il y a de fortes chances que le tarif soit de 69,99 € ou 79,99 €, en fonction de la plateforme choisie.Mais ce n'est pas tout.bénéficiera, dont. Là encore, les tarifs n'ont pas encore été annoncés, mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons cet article à jour, dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles.(PS4/PS5) decomprend les éléments suivants :Par ailleurs,deest prévue. Elle comprendreprésentant la fresque de la Gardienne du savoir, renfermant :, dit, a été annoncé, pour God of War Ragnarök. En ouvrant la boîte représentant la fresque de la Gardienne du savoir, les joueurs et les joueuses ayant acheté cette édition, découvriront les éléments suivants :