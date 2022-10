God of War Ragnarök : Un deuxième épisode Behind the Scenes, centré sur les combats, partagé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a seulement quelques jours, nous vous indiquions qu' une série de vidéos Behind the Scenes concernantavait été annoncée et avait dévoilé son premier épisode. En ce jour, nous avons le droit à, essentiellementque les joueurs affronteront sur ce deuxième opus.Ainsi, dans cette communication visuelle, les développeurs indiquent avoir pris conscience des retours des joueurs concernant le premier titre et ont donc implanté plus de mini-boss mais aussi des « ennemis plus grands et plus variés », sur God of War Ragnarök. À ce sujet, le « combat designer » du studio, Stephen Oyarijivbe, précise : « Dans God of War Ragnarök, vous allez parcourir les neuf royaumes et chaque royaume aura des ennemis spécifiques, propres au thème de chaque environnement ».De plus, ayant bien grandi depuis, Atreus « va davantage tenter de faire ses preuves » et « il prend davantage l'initiative de se déplacer tout seul », expliquent les développeurs.Concernant le gameplay de ce deuxième opus, Sabra Goebel, « artiste des effets visuels senior » chez Santa Monica Studio, déclare : « Dans la peau de Kratos, vous vous sentez vraiment comme le dieu de la guerre. Avec Ragnarök, on veut proposer quelque chose de plus grand, de plus fort, de vraiment plus spectaculaire ». D'ailleurs, le studio présente des mécaniques de jeu (bouclier, combos, etc.) dans cette vidéo.Pour rappel, God of War Ragnarök se rendra disponible le 9 novembre 2022, sur PS4 et PS5. Plusieurs éditions sont prévues pour le jeu.