God of War Ragnarök : Le troisième épisode Behind the Scenes partagé

Un nouvel épisode Behind the Scenes sur God of War Ragnarök

[...] Une chose que l'on tient à mettre en avant, c'est que les royaumes ne se résument pas à des ennemis qui cherchent à vous tuer. On veut que ce soit crédible, qu'on sente à quel point le monde est vaste. Mais dans nos créations, on voudrait sous-entendre qu'il y a autre chose à voir au-delà de ce que montre le jeu. On veut que les fans aient envie de revenir sur leurs pas et de visiter ces lieux, de jouer les explorateurs [...]

Après un premier épisode centré sur l'histoire de, un deuxième sur les combats , PlayStation et Santa Monica Studio viennent tout juste de partagerDans cette nouvelle communication visuelle, les développeurs de chez Santa Monica Studio apportent des informations en ce qui concerneque les joueurs devront affronter, sur ce deuxième opus. À ce sujet, Marisa Kaupert, graphiste technique des personnages, indique : « Je pense qu'on est là pour raconter des histoires [...] Car on travaille sur des personnages qui ensuite racontent une histoire. Et on peut laisser ces traits de personnalité influencer nos modèles ».De plus, ces derniers partagent quelques détails au sujet, la « terre d'origine » de Brok et Sindri. À ce sujet, Raf Grassetti, le directeur artistique du jeu, précise que Svartalfheim est « un endroit magnifique. Il y a plein de biomes différents. On passe des zones humides aux sources de montagnes [...] ». Angela Rico, graphiste des personnages senior sur God of War Ragnarök, ajoute : « C'est un royaume avec beaucoup d'eau dans les paysages. Il y a des carrières. La ville est très industrielle. C'est très organisé, on voit que les nains se sont démenés pour créer cette cité où ils habitent [...] ».Finalement, Dela Longfish, « lead character concept artist » de chez Santa Monica Studio, déclare :Pour rappel, God of War Ragnarök débarque sur PS4 et PS5 le 9 novembre prochain, et ce selon plusieurs éditions