Genshin Impact est-il cross-save ?

Sorti en septembre 2020, Genshin Impact est un jeu d'action et RPG développé par le studio miHoYo. Le titre est actuellement disponible sur PC, smartphones (iOS, Android), PS4 et PS5. Si vous désirez changer de plateforme afin de profiter de l'aventure sur un autre support, il convient de savoir si. Par ailleurs, est-elle disponible sous conditions ?Avant toute chose, rappelons que. Ce qui permet alors de garder sa progression intacte et de ne pas perdre son avancement. Une multitude de jeux supportent le cross-save, à l'image deou encore de, pour ne citer que deux exemples.Mais est-ce le cas de Genshin Impact ?. Cette fonctionnalité a été introduite au cours de l'année 2021, notamment via la mise à jour 2.0.Or, il y apour profiter du cross-save sur Genshin Impact. Si vous voulez continuer votre aventure sur PC ou smartphones, via une sauvegarde PS4/PS5, il ne faut pas que l'email créé et enregistré sur votre profil PSN ne soit pas déjà associé à un compte miHoYo. En ce qui concerne la manipulation inverse, soit passer de PC ou smartphones à consoles PlayStation, cela peut être un peu plus dérangeant : il ne faut pas avoir, auparavant, lancé le jeu une première fois sur PS4 ou bien sur PS5.est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. La version Switch est toujours aussi discrète , alors que rien n'est prévu sur Xbox . Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange