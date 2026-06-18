Genshin Impact Version Luna VIII : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version Luna VIII, qui débarque prochainement sur Genshin Impact. Nous connaissons à présent sa date de sortie et son contenu.

Lors du livestream/programme spécial du 18 juin 2026, le studio de développement HoYoverse a présenté la version Luna VIII, nommée « Fontinalia ensoleillé en été », qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Comme à l'accoutumée, au cours de cette présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des détails au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit Luna VIII, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact.

Quand sort la version Luna VIII de Genshin Impact ?

Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira cette fois-ci la version Luna VIII. Ainsi, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous possédons la réponse : la date de sortie de la version Luna VIII de Genshin Impact est fixée au 1er juillet 2026. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.

Dès que l'heure de sortie de la version Luna VIII de Genshin Impact aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

Aperçu des nouveautés introduites par la version Luna VIII de Genshin Impact

Comme dit précédemment, le contenu de la version Luna VIII de Genshin Impact a été détaillé au cours de cette présentation. De ce fait, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version Luna VIII, de Genshin Impact :

Nouveau personnage : Sandrone, septième Exécutrice des Fatui (5 étoiles et Cryo).

Nouvelle réaction Cryo-Électro : L'astroconduction.

Nouvelle zone permanente : La Lune de givre.

Nouvelles bannières/vœux : Phase 1 : Sandrone et Citlali. Phase 2 : Columbina et Shogun Raiden.

Nouvel événement : Le Festival cinématographique de Fontinalia.

Paradisia milliastra : Nouveau hall avec un thème estival et des tenues assorties.

Rendez-vous donc le 1er juillet 2026 pour découvrir la version Luna VIII de Genshin Impact. Pour rappel, le titre, qui est free-to-play, est disponible sur consoles PlayStation, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.