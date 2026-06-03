Genshin Impact Version Luna VII : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juin 2026 à 14h24
La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna VII de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version Luna VII : Date et personnages des bannières de la phase 2

Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse. D'ailleurs, la version Luna VII de Genshin Impact est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons à présent à quelle date les prochaines bannières de la version Luna VII (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra tenter d'obtenir à ce moment-là.

Date et personnages des bannières de la version Luna VII (phase 2) de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, mais aussi un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version Luna VII, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, se rendront disponibles le 9 juin 2026 sur Genshin Impact. Dès lors, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir les personnages suivants via les vœux :

  • Personnages de la bannière/vœux « Nocturne sur le fil du givre » :
    • Lohen - 5  ★, Cryo.
    • Mika - 4 ★, Cryo.
    • Xiangling - 4 ★, Pyro.
    • Bennett - 4 ★, Pyro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Embrasement du feu ancien » :
    • Mavuika - 5 ★, Pyro.
    • Mika - 4 ★, Cryo.
    • Xiangling - 4 ★, Pyro.
    • Bennett - 4 ★, Pyro.

Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna VII de Genshin Impact

  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Désastre et remords - 5 ★, Arme d'hast.
    • Mille soleils brûlants - 5 ★, Épée à deux mains.
    • Éclair des impasses - 4 ★, Épée à une main.
    • Vins et chants - 4 ★, Catalyseur.
    • Traqueur des impasses - 4 ★, Arc.
    • Fluorescence - 4  ★, Épée à deux mains.
    • Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.

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Clémence Usseglio

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