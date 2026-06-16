Genshin Impact : Livestream de la version Luna VIII, date et heure de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juin 2026 à 10h54
Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna VIII de Genshin Impact.
Genshin Impact : Livestream de la version Luna VIII, date et heure de l'événement

Prochainement, Genshin Impact va se doter de la version Luna VIII. Comme toujours, cette nouvelle version sera présentée par le biais d'un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse a, récemment, précisé quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons désormais la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version Luna VIII de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version Luna VIII de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons à présent que le livestream/programme spécial dévoilant la version Luna VIII de Genshin Impact est prévu pour le 18 juin 2026. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. À ce propos, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version Luna VIII de Genshin Impact dès 14h (heure française), sur Twitch et sur YouTube, le 18 juin 2026.

Comme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact de faire le plein de nouveautés. Nous pouvons, dès lors, nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les vœux/bannières, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres. Évidemment, le programme spécial du 18 juin 2026 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la version Luna VIII de Genshin Impact. Nous serons, d'ailleurs, au rendez-vous pour vous tenir informés.

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Comment regarder le livestream de la version Luna VIII de Genshin Impact ?

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Le livestream/programme spécial de la version Luna VIII de Genshin Impact sera, comme dit précédemment, diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous désirez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :

  • Chaîne Genshin Impact → Twitch
  • Chaîne Genshin Impact → YouTube

Rendez-vous donc le 18 juin 2026 pour tout savoir sur la version Luna VIII de Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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