Genshin Impact sur Switch : Quand sortira-t-il sur la console de Nintendo ?

Quand Genshin Impact arrivera sur Switch ?

Siest disponible depuis le 28 septembre sur PC, PS4 et les appareils mobiles compatibles iOS et Android, il ne l'est pas encore sur Xbox One et. Pourtant, miHoYo, le studio chinois en charge du développement du RPG, avait annoncé bien avant son lancement mondial qu'il débarquerait sur la console hybride du constructeur japonais, par le biais d'une bande-annonce en janvier 2020.Depuis, peu d'informations ont été partagées à son sujet, si ce n'est un vague « coming soon » à plusieurs reprises, suggérant que sa sortie reste tout de même assez proche.Comme nous vous l'avons dit, aucune date de sortie n'a encore été communiquée par miHoYo, qui est resté très discret au sujet de cette version ces derniers mois. Néanmoins, en septembre 2020, en parallèle du lancement mondial de, le studio avait expliqué que le portage était toujours en cours de développement, ce qui explique pourquoi il n'est toujours pas jouable sur Nintendo.Toutefois, avec l'annonce de la version dédiée à la PS5, qui a été officialisée et arrive « bientôt », nous pourrions très vite avoir de nouveaux détails quant à cette, qui se fait désirer. De nombreux joueurs se demandant effectivement quand ils pourront profiter de l'un des plus gros succès de cette fin d'année sur la console portable.Concernant son prix, lane devrait pas déroger à la règle et être disponible en free-to-play, comme sur PC, mobiles et PS4, plateforme sur lesquelles il est jouable gratuitement depuis septembre 2020.Naturellement, nous mettrons cet article à jour dès lors que miHoYo nous aura donné de plus amples détails, que ce soit une fenêtre de sortie ou une date de sortie, dans le meilleur des cas.