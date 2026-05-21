Genshin Impact bientôt sur Nintendo Switch ?

Une récente découverte laisse entendre que Genshin Impact pourrait finalement arriver sur Nintendo Switch.

Cela fait plusieurs années maintenant que les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch, et désormais Nintendo Switch 2, espèrent qu'un portage de Genshin Impact verra le jour. Il y a très peu de temps, un nouvel indice laisse penser que Genshin Impact pourrait prochainement débarquer sur Nintendo Switch.

Un portage de Genshin Impact sur Nintendo Switch en approche ?

En effet, comme partagé sur Reddit, le leaker Lunar Kuroo a découvert que la récente version 6.5.50 de Genshin Impact a « intégré en interne un gestionnaire de connexion pour les comptes Nintendo Switch ». À l'heure actuelle, il n'est, comme vous le savez probablement déjà, pas possible de jouer au titre sur la console hybride de Nintendo. Cependant, cette découverte laisse supposer que cela pourrait bientôt être le cas. D'autant plus qu'un fait assez similaire s'était également produit, et ce, avant l'arrivée de Genshin Impact sur Xbox Series.

Évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes, pour le moment. HoYoverse n'a pas officiellement communiqué à ce sujet. Si le studio en charge de Genshin Impact fait une annonce allant dans ce sens, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Une version Nintendo Switch 2 semble plus probable

Il y a de grandes chances que la Nintendo Switch 2 soit la plateforme visée pour ce potentiel portage de Genshin Impact (si celui-ci est bel et bien dans les plans du studio, évidemment). La dernière-née de Nintendo est, effectivement, plus puissante que son aînée et parvient à faire tourner des titres plutôt gourmands en ressources. De ce fait, il se peut qu'HoYoverse décide de proposer son célèbre jeu sur Nintendo Switch 2, plutôt que sur Nintendo Switch. Mais là encore, rien n'est sûr et ceci n'est donc qu'une supposition.

Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox Series, PC et appareils iOS/Android.