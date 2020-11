Genshin Impact : Comment y jouer sur PC ?

Comment jouer à Genshin Impact sur PC ?

Disponible depuis la fin du mois de septembre,a très vite su séduire des millions de joueurs. Sa disponibilité sur la quasi-totalité des plateformes, hormis sur Xbox One, malheureusement pour les adeptes des consoles de Microsoft, y est pour beaucoup. Toutefois, s'il est relativement facile d'y jouer sur PlayStation 4, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android, en effectuant une simple recherche sur le store, il est plus complexe d'yEffectivement, vous avez beau faire des recherches sur Steam ou l'Epic Games Store, vous n'obtiendrez aucun résultat en tapantdans la barre des recherches. À l'instar de quelques autres jeux,De ce fait, vous allez devoir vous rendre sur le site officiel pour télécharger le jeu développé et édité par la société chinoise miHoYo. Une fois sur celui-ci, cliquez sur « Windows » pour télécharger le launcher dans un premier temps.Ensuite, lancez l'installation du jeu, qui pèse environ 14 Go au moment où nous écrivons ces quelques lignes. Notez qu'il n'est pas possible de jouer à Genshin Impact sur les Mac ou les ordinateurs dotés du système Linux pour le moment.Une fois le téléchargement terminé, vous allez pouvoir profiter de l'expérience du RPG, après avoir créé votre compte, ou vous être connecté si vous aviez déjà créé un compte.