Genshin Impact sur Xbox, est-il jouable sur Xbox One et Series ?

Genshin Impact est-il disponible sur Xbox One et Xbox Series ?

Depuis le lancement deà la fin du mois de septembre, de nombreux joueurs ont été séduits par le titre développé par miHoYo, équipe de développement basée à Shanghai, en Chine. Très vite, l'action-RPG au style graphique charmant a su se créer une très solide communauté, notamment grâce à sa disponibilité.En effet,est disponible sur PC , sur PlayStation 4 et même PlayStation 5, mais aussi sur Nintendo Switch et les appareils iOS est Android, soit la quasi-totalité des plateformes de jeux actuelles. Mais est-il possible d'y jouer sur lesMalheureusement, comme pour d'autres et jeux et en particulier Fall Guys, les développeurs n'ont pas sorti, à savoir laet les. Toutefois, les équipes de miHoYo ne ferment pas à la porte à un portage d'ici peu de temps. Les consolespossédant une jolie communauté, il est peu probable que les développeurs ne l'ajoutent pas au catalogue un jour ou l'autre. Au vu du succès incroyable dedepuis sa sortie, nous imaginons mal le studio se priver de potentiels milliers de joueurs supplémentaires.Les utilisateursetsont donc pénalisés, mais pour se consoler, ils peuvent toujours profiter du titre sur leurs appareils mobiles, même si l'expérience sera probablement moins immersive.est donc disponible gratuitement sur PC, PS4, PS4, Nintendo Switch et les appareils iOS et Android. Pour tenter de récupérer quelques bonus, n'hésitez pas à profiter des codes d'échange