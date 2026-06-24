Le retour de Fortnite sur iPhone a pulvérisé tous les records historiques

Après des années de batailles juridiques, le retour mondial de Fortnite sur l'App Store d'Apple est un véritable triomphe. En un seul mois, le titre phare d'Epic Games a généré plus de 11,5 millions de téléchargements, pulvérisant ses propres records historiques sur iOS.

Cela faisait plusieurs années que Fortnite n'était plus jouables sur les appareils iOS, à la suite d'un différent entre Apple et Epic Games. Mais une solution a finalement été trouvée, permettant au géant du battle royale d'être disponible sur les iPhone notamment. Et comme le montrent les statistiques, les joueurs ont été au rendez-vous.

Un record absolu pour Epic Games

Le retour tant attendu de Fortnite sur les appareils Apple, effectif depuis le 19 mai 2026 à l'échelle mondiale, marque un tournant majeur pour l'industrie du jeu mobile. Selon les estimations fournies par AppMagic, le célèbre Battle Royale a franchi un cap inédit dans son histoire en dépassant le million d'installations quotidiennes sur l'App Store.

Le pic absolu a été atteint le 30 mai avec plus de 1,2 million de téléchargements en une seule journée. Cette dynamique exceptionnelle s'est poursuivie le lendemain, maintenant le jeu au-dessus de la barre symbolique du million, avant de se stabiliser à des chiffres plus au mois de juin.

Pour bien mesurer l'ampleur de ce phénomène, il faut remonter au lancement initial du jeu. Son précédent record quotidien s'établissait à 764 000 installations, un chiffre enregistré le 18 mars 2018. Depuis cette date, le titre n'avait plus jamais franchi la barre des 750 000 téléchargements par jour.

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Une répartition géographique inattendue

L'analyse des données de téléchargement révèle des tendances surprenantes quant aux pays moteurs de ce succès. L'Arabie Saoudite s'impose comme le premier marché de cette renaissance sur iOS, totalisant près de 2,9 millions d'installations, soit un quart du volume mondial. Le Mexique s'empare de la deuxième place avec 2,3 millions de téléchargements, représentant 20 % du total.

Le Royaume-Uni complète le podium avec 733 000 installations. Fait intéressant, les États-Unis ne se classent qu'en quatrième position avec 629 000 téléchargements. Cette place en retrait s'explique logiquement par le fait que les joueurs américains avaient déjà pu retrouver l'accès à Fortnite sur l'App Store dès l'année 2025.

Des revenus générés en forte croissance

Si les téléchargements explosent, les revenus suivent une courbe tout aussi positive. Depuis son retour mondial, Fortnite a généré environ 3,9 millions de dollars sur l'App Store. Cette fois, ce sont les États-Unis qui dominent largement le classement financier, les joueurs américains ayant dépensé 2,6 millions de dollars au cours de ce premier mois. Le Japon et le Mexique suivent de loin, avec respectivement 198 000 et 179 000 dollars générés.

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Les dépenses des joueurs ont d'ailleurs atteint un sommet le 12 juin, avec 208 000 dollars récoltés en une seule journée, contre seulement 79 000 dollars le jour du lancement mondial. Cette hausse notable, survenue deux semaines après le pic de téléchargements, coïncide avec l'ajout de nouveaux objets cosmétiques dans la boutique du jeu, notamment l'introduction très remarquée des personnages Pomni et Jax, issus de la websérie The Amazing Digital Circus, ce qui prouve que les collaborations sont importantes pour Fortnite.

Dans tous les cas, le retour du battle royale sur les appareils mobiles, dont les iPhone, permet à Fortnite de reprendre des couleurs après un passage compliqué, marqué par des licenciements chez Epic Games et une augmentation du prix des V-bucks.