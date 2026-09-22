Fortnite prépare une collaboration sanglante avec Chucky pour Halloween

L'événement d'Halloween de Fortnite s'annonce plus terrifiant que jamais. Selon de récentes fuites très sérieuses, la célèbre poupée tueuse Chucky devrait rejoindre le battle royale d'Epic Games. Une collaboration horrifique qui viendrait s'ajouter à d'autres licences cultes pour célébrer la saison des frissons.

Les festivités d'Halloween approchent à grands pas et Epic Games prépare activement son traditionnel événement Fortnite Cauchemars. Si les joueurs s'attendent toujours à des surprises terrifiantes, les fouineurs du net ont déjà commencé à percer les mystères de cette nouvelle édition. Après les rumeurs concernant l'arrivée de la franchise Five Nights at Freddy's dans Fortnite, une autre icône de l'horreur s'apprête à faire son entrée sur l'île du célèbre battle royale, Chucky.

Une poupée tueuse dans le battle royale

La rumeur nous vient directement des leakers ShiinaBR et FNBRIntel, deux figures incontournables et particulièrement fiables quand il s'agit d'anticiper les annonces d'Epic Games. Selon leurs dernières découvertes, Chucky, la célèbre poupée possédée par l'esprit d'un tueur en série, sera l'une des stars incontestées du prochain événement Fortnitemares.

CHUCKY IS LIKELY PART OF THIS FORTNITEMARES



(via @FNBRintel & me) pic.twitter.com/ieLsKgfkso — Shiina (@ShiinaBR) September 21, 2026

Bien que le studio de développement n'ait pas encore officialisé cette collaboration horrifique, l'historique extrêmement précis de ces sources laisse peu de place au doute. Les joueurs peuvent donc légitimement s'attendre à croiser le regard machiavélique et la salopette ensanglantée de cette icône du cinéma horrifique dans les semaines à venir.

Des mécaniques de jeu inédites pour l'occasion

L'intégration de Chucky soulève de nombreuses questions quant à la forme que prendra cette collaboration au sein du jeu. Compte tenu de la très petite taille du personnage, certains experts estiment qu'il serait le candidat idéal pour inaugurer ou exploiter pleinement le système de compagnons, ou d'Esprit. Avoir une poupée sanguinaire qui vous suit à la trace sur le champ de bataille apporterait une dimension totalement inédite et angoissante aux affrontements.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Au-delà de cette possibilité, le croisement entre les deux univers pourrait prendre de multiples formes. La boutique d'objets devrait logiquement proposer des éléments cosmétiques exclusifs à acheter avec des V-bucks, tandis que l'île elle-même pourrait abriter des armes mythiques spécifiques ou des PNJ thématiques prêts à en découdre.

Si Chucky arrive bel et bien dans Fortnite, Epic Games devrait commencer son teasing d'ici quelques semaines, comme à son habitude.