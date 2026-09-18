Fortnite : Le patron d'Epic Games fustige le projet européen de blocage des mineurs

L'Union européenne prépare une législation stricte pour limiter l'accès des moins de quinze ans aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne. Une initiative qui suscite la colère du patron d'Epic Games.

L'Union européenne s'apprête à bouleverser les habitudes numériques des plus jeunes. Avec le projet de loi européen nommé KIDS Act, les instances dirigeantes souhaitent imposer un cadre extrêmement rigide concernant l'accès aux réseaux sociaux, aux plateformes de vidéos et aux jeux en ligne pour les mineurs. Cette initiative radicale vise à protéger les enfants des dérives d'internet, mais elle se heurte déjà à de vives critiques de la part des géants de l'industrie technologique.

Un accès aux jeux en ligne drastiquement réduit

Le texte européen propose une approche graduelle de la consommation numérique. Concrètement, les enfants de moins de treize ans feraient l'objet d'une interdiction totale d'accéder aux réseaux sociaux et aux jeux en ligne classiques. Ils ne pourraient utiliser que des services spécifiquement conçus pour eux, via des comptes entièrement contrôlés par leurs parents. Les jeunes âgés de treize à quatorze ans auraient droit à des comptes introductifs, avec des fonctionnalités limitées et un temps d'écran strictement encadré par leurs tuteurs légaux. Ce n'est qu'à partir de quinze ans qu'un adolescent pourrait créer un compte autonome.

Cette législation ne cible pas uniquement des applications comme Instagram ou TikTok. Elle englobe également les plateformes de partage de vidéos, les intelligences artificielles et, surtout, les jeux en ligne massivement multijoueur. Des productions incontournables comme Fortnite ou Roblox seraient directement impactés par ces nouvelles directives, obligeant les éditeurs à repenser totalement leur modèle d'accès pour le public européen.

La colère du patron d'Epic Games

Face à cette menace pesant sur son audience, Tim Sweeney, le président et fondateur d'Epic Games, n'a pas tardé à réagir. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé son incompréhension face à un projet qu'il juge destructeur pour le développement des jeunes.

Cela serait terrible pour la prochaine génération de l'humanité. Les applications et les jeux d'aujourd'hui sont les pinceaux et les cabanes dans les arbres d'hier. Fortnite propose le mode Créatif, Roblox possède Roblox Studio, et devenir un créateur numérique est à la portée de tous, jusqu'à ce que les politiciens nous l'enlèvent.

Si la défense de la créativité numérique est un argument louable, il est évident que les enjeux financiers sont colossaux pour l'éditeur américain. Une restriction d'accès pour les moins de quinze ans amputerait Fortnite d'une part significative de sa base de joueurs. Néanmoins, les craintes de Tim Sweeney rejoignent celles de nombreux observateurs qui s'inquiètent des dérives potentielles d'une telle loi. Les opposants soulignent notamment les risques liés à la vie privée, puisqu'une vérification stricte de l'âge impliquerait une collecte massive de données personnelles.

Une tendance mondiale à la restriction

Le projet européen s'inscrit dans un mouvement global de régulation de l'espace numérique. L'Australie, le Royaume-Uni et plusieurs États américains ont déjà mis en place ou envisagent des lois similaires pour limiter l'accès des mineurs à certains contenus.

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Bien que le KIDS Act doive encore passer par le long processus législatif du Parlement européen et du Conseil avant d'être adopté, la volonté politique semble ferme. Reste à savoir si l'Union européenne parviendra à trouver un équilibre entre la protection légitime des enfants et la préservation d'un internet libre et créatif. En limitant, par exemple, l'interdiction aux réseaux sociaux. Affaire à suivre.