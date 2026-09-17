Fortnite dévoile tout le contenu Kingdom Hearts, disponible avec sa dernière mise à jour

La célèbre franchise de Square Enix s'invite sur l'île d'Epic Games. Les joueurs de Fortnite peuvent désormais incarner Sora et ses compagnons tout en maniant la mythique Chaîne royale. Entre objets de soin iconiques et événements temporaires, ce nouveau crossover promet de raviver de nombreux souvenirs.

L'univers d'Epic Games continue de s'étendre en accueillant l'une des licences les plus appréciées de l'histoire du jeu vidéo. La collaboration entre Fortnite et Kingdom Hearts, officielle depuis peu, est désormais disponible dans le battle royale, apportant avec elle une vague de nostalgie et des mécaniques de gameplay inédites. Les amateurs de la saga de Square Enix vont pouvoir redécouvrir la magie de ces mondes interconnectés directement sur le champ de bataille.

Une panoplie d'armes et d'objets mythiques

L'arrivée de cet univers croisé ne se limite pas à de simples éléments cosmétiques dans la boutique. Epic Games a intégré des objets directement inspirés de la franchise pour dynamiser les affrontements. La célèbre Chaîne royale fait son apparition en tant qu'arme de mêlée redoutable. Les joueurs peuvent l'utiliser pour enchaîner des combos dévastateurs au corps à corps et invoquer des frappes de foudre pour foudroyer les adversaires à distance.

Pour survivre à ces joutes intenses, un nouvel objet de soin a été ajouté au butin disponible sur l'île. La glace à l'eau de mer, véritable symbole d'amitié dans les jeux originaux, permet désormais de restaurer simultanément ses points de vie et son bouclier. Une petite pause sucrée qui pourrait bien renverser le cours d'une partie mal engagée.

Des modifications de gameplay sous le signe du cœur

Le ciel de l'île a lui aussi subi une transformation poétique. Une immense lune en forme de cœur domine désormais l'horizon, rappelant le mythique Kingdom Hearts. Sous cet astre singulier, les joueurs peuvent profiter de deux nouveaux hacks.

Le premier, nommé hack de récupération, est particulièrement utile pour les escouades. Actif tout au long de la partie, il permet de faire apparaître des orbes de soin à chaque élimination d'un joueur adverse, quelle que soit l'arme utilisée. Le second atout, le hack de section lié au gain de niveau, offre un avantage tactique considérable en générant une Chaîne royale de rareté mythique pour chaque membre de l'équipe à son emplacement actuel.

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Pour célébrer ce partenariat, les développeurs ont mis en place des heures musclées dédiées à Kingdom Hearts. Durant ces créneaux spécifiques, tous les participants débuteront leur partie équipés d'une Chaîne royale et d'une glace à l'eau de mer. Ces sessions intenses se dérouleront le samedi 19 septembre de 20h à 22h, puis le dimanche 20 septembre de 3h à 5h du matin, heure française.

Une boutique d'objets aux couleurs de la lumière

Enfin, les collectionneurs seront ravis d'apprendre que les tenues de Sora, Riku, Kairi et Roxas seront disponibles dans la boutique d'objets du jeu. Chaque personnage est livré avec un accessoire de dos exclusif, une pioche assortie et une déclinaison pour le mode LEGO Fortnite.









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