Epic Games veut sauver le jeu vidéo, et Roblox serait son plus grand adversaire

Face à la crise des jeux à gros budget, le patron d'Epic Games tire la sonnette d'alarme. Tim Sweeney estime que l'industrie doit se réinventer face à la menace de plateformes fermées comme Roblox, en misant sur un écosystème ouvert et connecté grâce à l'Unreal Engine.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période charnière, tiraillée entre des coûts de développement astronomiques et des changements profonds dans les habitudes des consommateurs. Lors de l'Unreal Fest organisé à Chicago, Tim Sweeney, le directeur général d'Epic Games, a dressé un bilan lucide et sans concession du marché actuel. Selon lui, le modèle traditionnel des superproductions vacille dangereusement face à de nouveaux acteurs redoutables.

Le modèle traditionnel au bord du gouffre

Tim Sweeney n'a pas mâché ses mots pour décrire la situation financière alarmante des grands studios de création. Les budgets alloués aux blockbusters explosent, mais les retours sur investissement se font de plus en plus rares.

Nous voyons souvent des coûts de développement atteignant des centaines de millions de dollars suivis par des dizaines de millions de dollars de revenus. Les coûts continuent de croître. Beaucoup ont l'impression qu'un raz-de-marée s'abat sur le secteur des jeux triple A.

Cette crise s'explique en partie par une mutation radicale des attentes du public. Les nouvelles générations de joueurs consomment le divertissement numérique de manière totalement différente. L'expérience solitaire laisse place à une volonté féroce de socialisation en ligne. Sans oublier les jeux indépendants, vendus moins cher et souvent tout aussi bons, si ce n'est plus, que les AAA que nous connaissons.

Cette dynamique favorise inévitablement les titres installés de longue date, comme Fortnite ou Minecraft, au détriment des nouvelles sorties qui peinent cruellement à trouver leur public. Epic Games a d'ailleurs dû licencier un millier d'employés récemment, prouvant que personne n'est totalement à l'abri.

La menace Roblox et la guerre de l'attention

Dans ce paysage en pleine mutation, un concurrent spécifique cristallise les craintes du patron d'Epic Games. La plateforme de création de jeux générés par les utilisateurs, Roblox, s'impose comme un véritable rouleau compresseur économique.

Une vision de l'avenir est que Roblox grandisse et dévore le jeu vidéo. Ce que vous avez là, c'est une plateforme centralisée avec un gardien qui prend plus de 70 % des revenus et compte 450 millions d'utilisateurs. C'est un véritable défi pour les développeurs.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Au-delà de cette concurrence frontale, le jeu vidéo tout entier doit mener une guerre sans merci pour capter l'attention du public. Les adversaires ne s'appellent plus seulement des consoles concurrentes, mais TikTok, YouTube et les réseaux sociaux en général. L'économie elle-même se transforme, les joueurs préférant désormais investir massivement dans des biens virtuels au sein de leurs univers favoris plutôt que d'acheter de nouveaux jeux à plein tarif.

Unreal Engine 6 comme remède miracle ?

Pour contrer l'hégémonie des écosystèmes fermés, Epic Games propose une alternative particulièrement ambitieuse. La solution résiderait dans la création d'un environnement global et ouvert, propulsé par la future itération de son célèbre moteur graphique.

Nous devons construire de meilleurs jeux, plus efficacement, et concevoir des jeux connectés, où tous les joueurs sont liés, et les économies sont reliées, pour que les joueurs voient cela comme une partie d'un écosystème global auquel tous les développeurs participent ensemble.

L'objectif affiché par l'entreprise américaine est extrêmement clair. Epic Games souhaite rassembler l'ensemble de l'industrie autour de l'Unreal Engine 6. Cette technologie inédite permettrait notamment d'utiliser des éléments virtuels de manière transversale entre différentes productions.

À lire également Comment Epic Games compte transformer la création de jeux avec son Unreal Engine 6

Reste à savoir si les autres grands acteurs du marché accepteront de se ranger derrière la bannière du créateur de Fortnite pour former cette grande alliance de l'ouverture et redéfinir collectivement l'avenir du divertissement interactif mondial.