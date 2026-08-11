La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite

La célèbre franchise de braquage PAYDAY s'invite dans Fortnite. Face aux difficultés rencontrées par le troisième opus, le studio Starbreeze tente une nouvelle approche avec une expérience roguelike inédite. Une stratégie surprenante pour séduire un nouveau public et relancer une licence en perte de vitesse.

Starbreeze souhaite repartir de l'avant avec PAYDAY, en dépit du déclin de sa saga, notamment après la sortie ratée de PAYDAY 3, il y a près de trois ans. Après avoir débarqué dans PUBG, puis dans Roblox, le jeu de braquage va tenter de séduire les joueurs de Fortnite.

Un braquage sous forme de roguelike

Le nouveau jeu, sobrement intitulé « Heist Escape Roguelike: Payday Experience », vient de faire son apparition. Développé via l'Unreal Editor pour Fortnite, ce mode exclusif propose de repenser totalement la formule classique de la série. Les développeurs ont imaginé une structure de jeu de tir roguelike progressif, offrant aux joueurs trois braquages distincts : la bijouterie, la banque et le port.













Chaque environnement est composé de multiples salles générées de manière à garantir une rejouabilité infinie. Les amateurs d'action et de coopération devront donc s'adapter à des situations changeantes, tout en conservant l'esprit stratégique qui a fait le succès des premiers jeux de la licence.

La quête d'un nouveau public

Cette initiative ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un plan bien plus large de la part de Starbreeze, qui cherche activement à diversifier ses sources de revenus et à attirer une audience plus jeune. Matt Dixon, responsable de la croissance chez Starbreeze, a d'ailleurs justifié ce choix audacieux.

Nous reconnaissons que le public d'aujourd'hui découvre les licences légendaires de manières totalement nouvelles. Intégrer PAYDAY dans l'écosystème Fortnite via l'UEFN est la pierre angulaire de notre stratégie pour engager de nouveaux joueurs et les accueillir dans la plateforme globale PAYDAY.

Ce discours très institutionnel cache en réalité une problématique majeure pour l'éditeur suédois, qui peine à maintenir sa communauté historique sur ses propres serveurs.

Le véritable éléphant dans la pièce reste évidemment le naufrage commercial et critique de PAYDAY 3. Alors que ce dernier continue de lutter pour trouver son public malgré des mises à jour régulières, son prédécesseur sorti en 2013 se porte toujours à merveille. PAYDAY 2 figure encore aujourd'hui parmi les 100 jeux les plus joués sur la plateforme Steam, un contraste saisissant qui pousse Starbreeze à explorer d'autres horizons.

Comment accéder à cette nouvelle expérience

Pour les curieux qui souhaiteraient enfiler leur masque et tenter l'aventure, l'expérience est d'ores et déjà disponible. Il suffit de lancer Fortnite, de se rendre dans le menu de sélection des modes de jeu et d'entrer le code d'île 8105-9005-4478. Reste à savoir si cette tentative permettra réellement de raviver la flamme ou si elle ne sera qu'une parenthèse de plus dans l'histoire mouvementée de la saga.

Un film est également en préparation, et nous venons justement d'apprendre qu'un rappeur connu de tous sera à la production.