PAYDAY : Un rappeur star des années 2000 devient producteur exécutif de la série

Un nom prestigieux de vient de se greffer au projet d'adaptation en série live de PAYDAY. Si ce nom fait rêver, il ambitionne de créer quelque chose de grand non pas en étant face à la caméra, mais en supervisant le projet.

En mars 2026, Starbreeze Entertainment (qui détient actuellement les droits de PAYDAY 3 et de l'ensemble de la franchise) signait un partenariat avec la société de production Vice Studios. L'objectif est d'étendre l'univers au-delà des jeux vidéo en proposant des adaptations sur grand écran et en série.

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Si les projets sont encore dans les premiers stades de développement, un nom vient d'être confirmé : celui de Curtis Jackson, plus connu du grand public en tant que 50 Cent.

La société de production de 50 Cent rejoint le projet PAYDAY

L'artiste, bien connu pour ses titres « Candy Shop », « In da club » ou encore « P.I.M.P », est également connu pour sa carrière d'acteur qu'il a débutée en 2005. Mais à la même époque, il a lancé sa société de production, G-Unit Film and Television. Ce n'est donc pas en tant qu'acteur qu'il a décidé d'investir son énergie dans le projet PAYDAY, mais en tant que producteur exécutif. Dans un communiqué de presse relayé par IGN, 50 Cent justifie ce choix par son expérience dans les séries policières.

G-Unit Film & TV a construit des histoires policières cinématographiques qui touchent le public du monde entier. Faire équipe avec Vice Studios et porter le monde de Payday à l'écran nous donne la chance de construire quelque chose de grand, une franchise pleine d'énergie qui fait avancer le genre du braquage.

« Rendre justice à la franchise »

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent décide de devenir producteur exécutif. Par le passé, il a ainsi produit Fightland (série disponible sur Prime Video), Le tueur de Gilgo Beach ou encore Power Book IV : Force (aussi disponible sur Prime Video). S'il a de l'expérience dans la production, Curtis Jackson est présenté comme un partenaire de choix par Adolf Kristjansson, PDG de Starbreeze.

Ce dernier a déclaré que « Curtis et G-Unit ne font pas de subtilité, et nous non plus. Il ne s'agit pas de jouer la sécurité ; il s'agit de rendre justice à la franchise avec des gens aussi immergés dans le monde que nous ». Cela semble donc prometteur, même si aucune information n'a encore été partagée sur le projet.