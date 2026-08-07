Fortnite annonce une toute nouvelle génération d'Esprits pour la saison 4

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 août 2026 à 19h33
Epic Games confirme une excellente nouvelle pour les joueurs de Fortnite. Les Esprits resteront bien présents lors de la saison 4 du Chapitre 7, avec l'arrivée d'une toute nouvelle génération et d'un espace dédié inédit nommé le Jardin des Esprits.
Fortnite annonce une toute nouvelle génération d'Esprits pour la saison 4

L'engouement autour des petites créatures à collectionner dans le célèbre Battle Royale d'Epic Games ne semble pas près de s'arrêter. Face au succès retentissant de cette mécanique de jeu introduite lors de la saison 3, les développeurs ont pris la parole pour rassurer la communauté. Les Esprits ne sont pas une simple mode passagère et s'installent durablement dans l'écosystème de Fortnite.

Une nouvelle génération pour la Saison 4

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La prochaine mise à jour majeure, baptisée Système Hacké, marquera l'arrivée d'une toute nouvelle génération d'Esprits. Selon un message officiel publié sur les réseaux sociauxles joueurs pourront découvrir de nouvelles capacités et des variantes inédites. Epic Games a également promis des améliorations de confort de jeu basées sur les retours des joueurs, ainsi que des méthodes novatrices pour dénicher ces créatures, que ce soit pendant les parties ou en dehors.

Nous voulons offrir de nouvelles façons de découvrir les Esprits dans et hors de vos parties.

Ces nouveautés s'accompagneront d'une intégration à long terme, confirmant que la collecte de ces compagnons deviendra un pilier central de l'expérience globale proposée par le titre.

Le Jardin des Esprits, un havre de paix interactif

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La véritable surprise de cette annonce réside dans la révélation du Jardin des Esprits. Cet espace est décrit comme une escapade insulaire paradisiaque où les joueurs auront tout le loisir d'interagir avec les créatures qu'ils ont durement acquises. Dès qu'un nouvel Esprit sera capturé lors de la saison 4, il rejoindra automatiquement ce jardin virtuel.

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L'aspect social n'est pas en reste, puisqu'il sera tout à fait possible de visiter les jardins de ses amis pour admirer l'étendue de leur collection. De plus, le studio laisse entendre que les créatures des saisons passées pourraient faire leur grand retour dans le futur, offrant ainsi une chance de compléter son inventaire.

Au milieu de la saison prochaine, cinq Esprits très spéciaux feront leur apparition. Il s'agit des grands gagnants du concours de création organisé par Epic Games. Les joueurs pourront ainsi mettre la main sur le Sprite Balle, le Sprite Plongeur de Poubelle, le Sprite Miel, le Sprite Étang et le Sprite Rayon X. Cette initiative souligne la volonté des développeurs de valoriser la créativité de leur communauté.

La nouvelle saison de Fortnite débarquera sur toutes les plateformes le 20 août, en même temps que ces nouveaux Esprits.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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