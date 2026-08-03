Les Esprits de Fortnite devraient faire leur retour la saison prochaine

Les Esprits ont conquis les joueurs de Fortnite cette saison. Alors que la fin approche, de récentes fuites confirment que cette mécanique de collection très appréciée fera son retour pour la saison 4. Reste à savoir sous quelle forme exacte.

L'univers de Fortnite ne cesse d'évoluer, et les joueurs s'interrogent souvent sur les fonctionnalités qui survivront d'une saison à l'autre. Cette fois-ci, l'attention se porte sur les Esprits, une mécanique de collection et d'amélioration pour obtenir divers bonus qui a su captiver la communauté au cours des derniers mois. Face à l'engouement général, Epic Games semble avoir pris une décision claire pour l'avenir de cette fonctionnalité.

Une mécanique populaire prolongée

Introduits à l'occasion de cette saison 3, il y a de longues semaines maintenant, les Esprits ont apporté un vent de fraîcheur sur l'île de Fortnite. Cette nouveauté s'articule autour d'un concept simple mais redoutablement efficace : la collection. Les joueurs se sont rapidement pris au jeu, cherchant à tous les rassembler et à dénicher les variantes les plus rares. Cette quête est devenue l'un des passe-temps favoris de la communauté.

Alors que la fin de la saison actuelle est programmée pour la mi-août, le destin de cette mécanique restait jusqu'à présent incertain. Les développeurs allaient-ils purement et simplement la retirer, comme c'est souvent le cas pour les fonctionnalités temporaires, ou allaient-ils l'intégrer durablement au gameplay de base ? Une récente fuite d'informations vient d'apporter un début de réponse très attendu par les fans.

Des incertitudes sur la progression

D'après les informations partagées par le divulgâcheur Blortzen, relayées par Looloo_Wrld, les Esprits seront bel et bien maintenus dans Fortnite pour la saison 4 du Chapitre 7. Cependant, les modalités exactes de ce maintien restent floues. Le format de la collection subira-t-il des modifications majeures ?

Tout au long de la saison actuelle, de nouveaux Esprits ont été régulièrement ajoutés, souvent en lien avec des collaborations prestigieuses. Les joueurs ont ainsi pu croiser des figures emblématiques issues des univers de Batman ou encore de John Wick. Il est fort probable que ces Esprits thématiques soient retirés de la rotation lors de la prochaine saison, pour des questions de droits et de cohérence temporelle.

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La question centrale qui agite les réseaux sociaux concerne la progression des joueurs. Si la collection est modifiée, les utilisateurs devront-ils recommencer leur chasse à zéro pour les Esprits restants ? Ou bien le jeu conservera-t-il la progression acquise durant la saison actuelle, en se contentant d'exclure les éléments retirés ? Epic Games ne devrait pas tarder à s'exprimer à ce sujet.

Cette prochaine saison, qui devrait mettre à l'honneur des légendes du jeu vidéo, sera suivie d'une saison raccourcie pour clôturer le chapitre en beauté, comme c'est le cas depuis quelques années. Viendra normalement ensuite le Chapitre 8, avec sa nouvelle carte et ses nouveautés.