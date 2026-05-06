PUBG accueille Payday pour un événement spécial

Le célèbre battle royale PUBG s'associe à la franchise Payday pour proposer un mode de jeu coopératif inédit axé sur les braquages. Entre infiltration, choix de classes et tournoi exclusif pour les créateurs de contenu, cette collaboration inattendue promet de bousculer les habitudes des joueurs.

Depuis son émergence il y a près de dix ans, PUBG a su s'imposer comme le pionnier incontesté du battle royale. Si le titre a multiplié les collaborations parfois surprenantes ces dernières années, de Lamborghini à Blackpink, son nouveau partenariat avec Starbreeze Entertainment s'annonce beaucoup plus en phase avec son ADN. En s'associant à la célèbre franchise Payday, le jeu de tir délaisse temporairement la survie à grande échelle pour proposer une expérience de braquage coopérative à haut risque. Une initiative qui prouve que le studio cherche constamment à renouveler sa formule pour maintenir l'engagement de sa vaste communauté. Ce mode inédit sera accessible aux joueurs du 12 mai au 10 juin.

Un mode de jeu qui réinvente la coopération

Disponible pour une durée limitée, ce nouveau mode sobrement baptisé Payday invite les joueurs à former des équipes pour planifier et exécuter des braquages audacieux. L'objectif n'est plus d'être le dernier survivant, mais de s'infiltrer dans des bâtiments hautement sécurisés, de dérober des cibles précieuses comme des coffres-forts ou des données sensibles, et de s'enfuir en un seul morceau.

Pour réussir, la coordination et la stratégie sont primordiales. Les participants doivent choisir parmi cinq classes distinctes : Assault, Medic, Tank, Marksman et Ghost. Cette spécialisation impose une véritable réflexion sur la composition de l'équipe. Il est par exemple possible de privilégier la force brute pour faire face aux gardes, ou au contraire de miser sur la discrétion absolue grâce à la classe Ghost pour éviter toute détection ennemie.

Les missions se déroulent dans plusieurs environnements urbains inédits, tels que The Exchange, Diamond District, Nightclub ou encore Road Rage. Chaque scénario offre une liberté d'approche totale, permettant aux escouades de s'adapter dynamiquement si une infiltration silencieuse tourne soudainement à l'affrontement armé généralisé.













Comme dit précédemment, cette collaboration majeure sera disponible du 12 mai au 10 juin, de quoi laisser du temps à la communauté de découvrir cet événement. Et si les joueurs répondent présent, il n'est pas impossible que d'autres voient le jour par la suite. Ce n'est pas le premier événement pour Payday, qui a récemment lancé une déclinaison sur Roblox.