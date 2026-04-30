PAYDAY va s'offrir un nouveau spin-off dans le monde de Roblox

Alors que les joueurs de PAYDAY 3 sont de moins en moins nombreux, Starbreeze a décidé de séduire un nouveau public en annonçant la création d'un nouveau titre sur la plateforme de jeux préférée des plus jeunes.

Si PAYDAY 2 attire toujours un nombre régulier de joueurs quotidiens, ce n'est pas le cas de son petit frère, PAYDAY 3. En perte de vitesse, la franchise tente de se diversifier pour attirer un nouveau public. Récemment, Starbreeze Entertainment a signé un partenariat visant à adapter PAYDAY sur grand écran, mais aussi au format série.

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Toutefois, le jeu vidéo n'est pas mis de côté avec l'arrivée d'un spin-off au cours du 3e trimestre 2026. Mais un autre jeu PAYDAY serait également en cours de développement d'après les informations recueillies par PCgamer et il devrait bientôt débarquer sur Roblox.

Un jeu PAYDAY développé en partenariat avec le leader des jeux immersifs pensés pour le jeune public

Ce n'est pas la première fois que Roblox a droit à son jeu PAYDAY. En effet, la plateforme avait déjà vu la licence débarquer dans sa sélection en 2024 avec Notoriety: A Payday Experience, développé par Moonstone Games. Toutefois, Starbreeze souhaite séduire « les générations Z et Alpha ». Pour cela, elle a annoncé un nouveau partenariat avec Gamefam, spécialisé dans les jeux immersifs pour ce public.

Ce partenariat avec Gamefam nous apporte les compétences et l'expertise nécessaires pour créer un nouveau jeu qui complète parfaitement l'univers de Notoriety, développé par Moonstone. Nous avons à cœur d'être présents là où se trouvent nos joueurs.

Avec ce nouveau jeu PAYDAY, Starbreeze est déterminé à offrir de nouvelles manières de profiter de la licence et de « s'immerger dans le monde des braquages ». Toutefois, le projet Roblox est encore très mystérieux.

Mais que va-t-il se passer du côté de PAYDAY 3 après ce lancement ?

À l'heure où ces lignes sont rédigées, le deuxième jeu PAYDAY sur Roblox ne possède pas encore de nom ni de date de sortie. Néanmoins, Starbreeze a déclaré qu'il devrait arriver sur la plateforme au cours de l'année 2026.

Même si ces nouveaux projets sont au cœur de la stratégie de Starbreeze, cela ne signifie pas que les développeurs abandonnent PAYDAY 3. Toutefois, si le succès est au rendez-vous sur Roblox, le développement de jeux tiers sur d'autres supports pourrait être privilégié.