Kingdom Hearts devrait enfin débarquer dans Fortnite, merci Rocket League

Une fuite inattendue provenant de Rocket League vient de confirmer l'arrivée imminente d'une collaboration entre Fortnite et Kingdom Hearts. Alors que la prochaine saison du battle royale se profile, cette découverte relance les attentes autour des futurs partenariats majeurs prévus par Epic Games.

La prochaine saison de Fortnite fait déjà parler d'elle, alors qu'elle n'arrivera pas avant deux semaines. Une fuite récente, issue d'une source pour le moins surprenante, vient de confirmer ce que de nombreux joueurs espéraient depuis des mois : une collaboration avec la célèbre franchise Kingdom Hearts est en préparation. C'est par le biais de Rocket League, lui aussi édité par Epic Games depuis le rachat de Psyonix, que les données ont été extraites, révélant ainsi les plans du studio pour les semaines à venir. Cette découverte inattendue souligne une fois de plus la porosité croissante entre les différents jeux du géant américain.

Une fuite inattendue via Rocket League

Selon les informations relayées par les spécialistes des données SamLeakss et ShiinaBR, des fichiers liés à l'univers de Kingdom Hearts ont été découverts dans la toute dernière mise à jour de Rocket League. Ces données informatiques incluent notamment le design d'un véhicule spécifique, qui devrait logiquement être transféré vers Fortnite grâce au système de cosmétiques partagés entre les deux jeux.

FORTNITE X KINGDOM HEARTS - FULLY CONFIRMED



Rocket League files accidentally leaked the collab



(via @SamLeakss) pic.twitter.com/SASYc1MwfB — Shiina (@ShiinaBR) August 4, 2026

L'écosystème global d'Epic Games favorise en effet ce type de passerelles de manière de plus en plus prononcée. Les abonnés au Club Fortnite bénéficient par exemple du passe de combat de Rocket League, permettant aux objets virtuels, comme les carrosseries ou les roues, de voyager facilement d'un titre à l'autre.

Un partenariat centré sur la boutique d'objets

Les premiers éléments techniques indiquent que l'univers croisé de Square Enix et Disney ne sera pas directement intégré au passe de combat de cette nouvelle saison, qui se nomme Système Hacké, en français, Override en anglais.

La collaboration avec Kingdom Hearts arrivera tôt dans la Saison 4, mais son absence au lancement indique qu'elle ne figurera pas dans le Passe de combat.

Il y a de grandes chances donc que les joueurs doivent se tourner vers la boutique d'objets pour acquérir les tenues et les différents accessoires liés à la franchise japonaise. Un événement spécial, permettant de récupérer quelques cosmétiques en jouant, est également possible, mais Epic Games les a largement réduits ces derniers mois.

Le programme chargé de la saison Override

Fortnite s'apprête donc à entamer la saison 4 du Chapitre 7, dont la sortie est prévue le 20 août. Cette nouvelle période mettra l'accent sur des partenariats d'envergure avec des légendes historiques de l'industrie vidéoludique. Les noms de licences cultes comme Pac-Man, Sonic et Persona ont été au cœur de plusieurs fuites, et il n'est pas impossible que ces univers soient mis en avant lors de cette saison.

L'ajout de Kingdom Hearts à cette liste prestigieuse confirme la volonté d'Epic Games de transformer son célèbre Battle Royale en un véritable musée interactif de la culture du jeu vidéo, capable de réunir des communautés d'horizons très divers. Réponse le 20 août, à l'occasion de sa sortie sur toutes les plateformes.