Trouver un camion de transport Stark, défi Wolverine

Où trouver le camion Stark dans Fortnite ?

Comme pour les saisons 2 et 3 de, un skin d'un super-héros est récupérable via le Passe de combat, en accomplissant, chaque semaine, un défi spécial. Pour cette quatrième saison, les joueurs pourront mettre la main sur la, ainsi qu'une variante. Pour cela, il faudra notamment réussir le défi vous demandant de vousVous devez vous en douter, lesne courent pas les rues dans, il semblerait d'ailleurs qu'il n'en ait qu'un sur la carte. Pour le trouver, et donc valider ce défi dans le but de repartir avec la tenue de, vous allez devoir prendre la direction du nord de l'île, au nord-ouest du Fief de Fatalis, dans un petit lieu faisant référence à Marvel ajouté au début de ce mois de septembre.Si vous ne parvenez pas à atterrir directement sur place, vous pouvez construire une rampe pour parvenir à cet endroit, où utiliser l'une des failles qui entourent le lieu.Leest nettement visible, et vous en approcher suffit pour que le défi soit validé. Nous vous avons indiqué son emplacement avec plus de précision sur la carte ci-dessus.Lorsque le défi sera accompli, il vous permettra de repartir avec le planneur MCG à l'effigie de Wolverine.