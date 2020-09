Où est le Trophée de Wolverine dans Fortnite ?

Comme pour les saisons 2 et 3 de, un skin d'un super-héros est récupérable via le Passe de combat, en accomplissant, chaque semaine, un défi spécial. Pour cette quatrième saison, les joueurs pourront mettre la main sur la, ainsi qu'une variante. Pour cela, il faudra notamment réussir le défi vous demandant deComme l'indique l'intitulé du défi, les joueurs vont devoir prendre la direction de, se situant à l'est de l'île. Sur place, il faudra vous rendre dans le bâtiment le plus au sud, contrairement à ce que nous avions dit auparavant. C'est à l'intérieur de celui-ci que vous pourrez mettre la main sur le(en cassant la casse sur l'étagère dans la petite pièce) pour ainsi valider le défi, mais aussi débloquer l'accessoire de dos «».Le bâtiment se trouve tout au sud de la ville. Pour ne pas perdre de temps dans vos recherches, nous vous avons indiqué avec un peu plus de précision son emplacement. Vous pouvez également vous aider de l'image d'en-tête afin de le situer.Le trophée de Wolverine se trouve donc juste derrière cette caisse en bois, qu'il suffit de casser pour récupérer.Pour rappel, ces défis sont nécessaires afin de débloquer, au bout de cinq semaines, la tenue de Wolverine et sa variante, au bout de six semaines.