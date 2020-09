Se propulser de toutes les mains de sentinelles sans toucher le sol, défi Wolverine

Se propulser de toutes les mains de sentinelles sans toucher le sol

Comme pour les saisons 2 et 3 de, un skin d'un super-héros est récupérable via le Passe de combat, en accomplissant, chaque semaine, un défi spécial. Pour cette quatrième saison, les joueurs pourront mettre la main sur la, ainsi qu'une variante. Pour cela, il faudra notamment réussir le défi vous demandant de vousCe défi peut faire peur en apparence, mais la réalité est tout autre. Une fois sur place, au(voir carte plus bas pour la localisation), vous allez devoir vous rendre sur toutes les mains de sentinelles, sans toucher le sol une seule fois. Au total, ce sontqui sont à effleurer afin d'être propulsé.Aucun ordre précis n'est demandé, toutefois, vous allez vite vous rendre compte qu'un circuit peut être organisé pour gagner du temps et éviter les répétitions. Il est même fort probable que vous n'ayez jamais besoin de déployer votre planeur pour valider le défi, si ce n'est pour augmenter votre précision. La position des mains et l'angle de propulsion vous permettront de visiter les six mains assez simplement, sans que vous n'ayez à toucher votre souris (ou manette) ou presque.Valider le défi vous permettra de débloquer le revêtement « Féroce », de la collection Wolverine.