Fortnite ressuscite trois skins disparus depuis quatre ans

Epic Games crée la surprise en plein événement d'Halloween. Après plus de quatre ans d'absence dans la boutique, trois tenues emblématiques de l'univers horrifique font leur grand retour sur Fortnite. Une occasion en or pour les joueurs de mettre la main sur des cosmétiques devenus extrêmement rares.

L'événement annuel d'Halloween, Fortnite Cauchemars, bat son plein sur le battle royale d'Epic Games. Comme chaque année, la période est propice à l'arrivée de nombreux personnages issus de la culture horrifique. Si les joueurs ont récemment pu croiser des figures cauchemardesques issues de franchises de renom, les développeurs ont décidé de frapper encore plus fort en exhumant des cosmétiques que beaucoup pensaient perdus à jamais.

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Des monstres cultes de retour après 1400 jours

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Fortnite a confirmé la nouvelle. Les tenues appartenant à la collection des monstres d'Universal vont réintégrer la boutique d'objets dès cette semaine. Introduits pour la toute première fois lors de la saison 8 du chapitre 2 en 2021, ces costumes mettent à l'honneur le monstre de Frankenstein, la Momie et la Fiancée de Frankenstein. Ces figures majeures du cinéma d'épouvante n'avaient fait que de très brèves apparitions dans le jeu, et leur dernière disponibilité remontant à octobre 2022, soit 1438 jours au moment d'écrire ces lignes.

Depuis cette date, le silence radio était total. Epic Games n'avait plus jamais proposé ces personnages à la vente, une situation qui s'explique très probablement par des questions complexes de droits d'exploitation liés à ces licences cinématographiques.

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Une opportunité à ne pas manquer pour les joueurs

Les festivités actuelles offrent donc une nouvelle chance. Les trois tenues mythiques seront ajoutées à la boutique ce week-end, plus précisément le 11 octobre. La durée exacte de leur disponibilité n'a pas été communiquée par le studio, mais il est de coutume que ce type de contenu reste accessible pendant au moins quelques jours afin de laisser le temps aux retardataires de faire leurs achats.

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Si la grille tarifaire reste identique à celle de l'époque, le pack complet réunissant les monstres d'Universal devrait être affiché au prix de 4900 V-bucks. Ce lot comprendrait les trois personnages principaux, mais également l'intégralité de leurs accessoires, incluant les sacs à dos et les pioches thématiques. Pour les joueurs ne souhaitant acquérir qu'un seul personnage, les tenues devraient être proposées à l'unité au tarif de 1200 V-bucks.