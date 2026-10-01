Fortnite: Cauchemars 2026 est lancé, voici les nouveautés

L'événement d'Halloween tant apprécie des joueurs est de retour dans le battle royale. Pour son édition 2026, Fortnite: Cauchemars plonge l'île dans une sombre corruption et accueille une ribambelle de personnages horrifiques, de Freddy Krueger aux animatroniques terrifiants de Five Nights at Freddy's.

C'est une habitude des joueurs de Fortnite, qui dit mois d'octobre dit également célébration d'Halloween a travers son événement spécial. Chaque année, c'est l'occasion pour Epic Games d'ajouter du contenu thématique, mais aussi multiplier les collaborations XXL, comme c'est une nouvelle fois le cas dès aujourd'hui. Nous vous récapitulons donc tout ce qu'il faut savoir sur Fortnite: Cauchemars 2026 dans les lignes qui suivent.

Une carte sous l'emprise de la corruption

Dès maintenant, une étrange corruption se propage sur les différents modes de jeu, touchant aussi bien le Battle Royale classique que Recharge et Assaut de la horde. Les joueurs pourront explorer de nouvelles zones altérées par cette force obscure, notamment Freaky Fields et le nouveau Quartier cauchemardesque. C'est précisément dans ce dernier lieu que les survivants auront la lourde tâche d'affronter un antagoniste de légende.

En effet, Freddy Krueger en personne vous y attend de pied ferme. Si vous parvenez à le vaincre, vous obtiendrez les redoutables griffes cauchemar. Cette arme mythique offre une mobilité hors du commun puisqu'elle permet de se téléporter directement sur les adversaires pour les taillader sans pitié.

Pour accompagner cet arsenal, Epic Games introduit le pistolet-mitrailleur Brises-os, capable de révéler la position des ennemis à travers les murs. Les puristes seront également ravis de retrouver des classiques de la saison comme le fusil à pompe à pieux, mais aussi l'incontournable lance-citrouilles. Quant aux balais de sorcières, ils ne sont pour le moment pas réintroduits.

Des mécaniques de jeu inédites et terrifiantes

Le gameplay subit lui aussi d'importantes modifications grâce aux cartouches maudites hackées. Ces optimisations temporaires en lien avec la saison offrent des avantages tactiques majeurs. Il est désormais possible de devenir totalement invisible lors d'un sprint, de voir ses dégâts décuplés lorsque ses points de vie sont au plus bas, ou encore de camoufler l'intégralité de son escouade en éléments de décor d'Halloween.

Les amateurs de sensations fortes pourront même affronter les boss animatroniques de la franchise Five Nights at Freddy's. Les vaincre permet d'en prendre le contrôle afin de semer la terreur sur l'île.

Une avalanche de collaborations prestigieuses

Comme nous l'avons mentionné plus haut, Epic Games frappe un grand coup du côté de la boutique d'objets. Les tenues endommagées de Five Nights at Freddy's sont d'ores et déjà disponibles. Mais le studio ne s'arrête pas là et promet un mois d'octobre riche en arrivées spectaculaires. Tout au long de l'événement, les joueurs pourront acquérir des cosmétiques issus de licences cultes telles que Les Griffes de la nuit, Beetlejuice, Hazbin Hotel, Black Clover, Hollow Knight ou encore Slender Man, rien que ça.

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En parallèle, dès le 8 octobre, l'Île aux cauchemars débarque dans le mode Recharge avec des cartes inspirées de Stranger Things et Squid Grounds. Un mois d'octobre qui s'annonce intense, avant de passer le relai à une nouvelle saison, laquelle devrait être thématique et faire plaisir aux joueurs.