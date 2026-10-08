Aïe, le pack Hollow Knight de Fortnite coûte plus cher que le jeu

L'arrivée du célèbre chevalier de Hollow Knight dans Fortnite ravit les joueurs, mais un détail tarifaire fait grincer des dents. Le pack cosmétique dédié au jeu indépendant coûte en effet plus cher que l'œuvre originale, soulevant de nombreuses questions sur l'économie des jeux en tant que service.

Epic Games continue de transformer son célèbre battle royale en un véritable musée de la culture populaire. Après avoir intégré des figures emblématiques issues de franchises cultes comme Kingdom Hearts, Sonic, ou encore Five Nights at Freddy's, c'est au tour du chef-d'œuvre indépendant de Team Cherry de faire son entrée dans Fortnite. Le petit chevalier silencieux de Hollow Knight rejoint ainsi la longue liste des collaborations, mais cette nouvelle intégration s'accompagne d'une polémique inattendue concernant son prix.

Un crossover prestigieux pour Epic Games

La saison actuelle de Fortnite met particulièrement à l'honneur l'univers du jeu vidéo. Dans le cadre des festivités liées à Halloween, de nombreuses licences horrifiques ou sombres ont fait leur apparition et l'intégration de Hollow Knight s'inscrit parfaitement dans cette dynamique.

Les joueurs peuvent désormais acquérir un pack complet comprenant le chevalier en tant que compagnon, un accessoire de dos en forme de larve de Hallownest, ainsi que la fameuse aiguille en guise de pioche. Sur le papier, l'hommage est total et respecte scrupuleusement la direction artistique de l'œuvre originale. Cependant, le modèle économique appliqué à ce contenu additionnel suscite une vive incompréhension au sein de la communauté.

Une tarification qui passe mal

Pour s'offrir l'ensemble des éléments cosmétiques aux couleurs de Hollow Knight, les joueurs doivent débourser la somme de 2 000 V-bucks. S'ils ne souhaitent acquérir que le compagnon, le prix est fixé à 1 500 V-bucks. Le problème majeur réside dans le taux de conversion de cette monnaie virtuelle.

En effet, pour obtenir les 2 000 V-Bucks requis pour le lot complet, l'investissement financier dépasse les vingt euros (23 €, pour 2 400 V-bucks). Même en optant pour la solution la plus économique afin de n'acheter que le personnage, la facture s'élève à près de dix-huit euros, ce qui représente un coût non négligeable pour de simples objets virtuels.

Plus cher que le jeu original et sa suite

La comparaison avec le marché traditionnel du jeu vidéo met en lumière une situation assez ironique. Actuellement, Hollow Knight est commercialisé aux alentours de quinze euros sur Steam, et fait très régulièrement l'objet de promotions attractives. Même sa suite, Hollow Knight: Silksong sortie il y a un an, est vendue moins chère que le pack complet, puisqu'il est disponible pour la somme de 19,50 €, hors promotion.

Ainsi, acheter une simple apparence dans Fortnite revient plus cher que d'acquérir l'un des metroidvania les plus acclamés de la dernière décennie. Si cette politique tarifaire correspond aux standards habituels d'Epic Games, elle met en évidence le décalage grandissant entre la valeur d'un jeu complet et celle des microtransactions au sein des titres gratuits.













Le pack restera disponible dans la boutique jusqu'à la mi-octobre, laissant aux joueurs de Fortnite le soin de décider si cet investissement virtuel en vaut véritablement la peine.