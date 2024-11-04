Fortnite Remix : Tous les défis Fortnite OG chapitre 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 21 novembre 2024 à 16h09
Vous retrouverez dans cet article l'entièreté des défis proposés par Epic Games pour la saison Fortnite Remix, qui remet en avant le chapitre 2 du battle royale.
Fortnite Remix : Tous les défis Fortnite OG chapitre 2
Les joueurs de Fortnite ont accueilli, le samedi 2 novembre 2024, dans la journée, la cinquième saison du chapitre 5 du battle royale, qui est assez spéciale puisqu'il s'agit du retour de la carte du deuxième chapitre, et donc de ses spécificités. Nous retrouvons les armes et véhicules de l'époque, mais aussi le style artistique, qui avait évolué ces dernières années, pour retrouver des graphismes un peu plus légers.

Cependant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont les défis de Fortnite, liés au Passe de combat, pour que les joueurs puissent récupérer des récompenses exclusives. Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de la saison Fortnite Remix (vendu pour 950 V-bucks), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec, dont des tenues plus ou moins jolies, qui sont une références au premier Passe de combat de Fortnite.

De ce fait, tous les mardis à partir de 15 heures, une nouvelle série de défis hebdomadaires sera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs de Fortnite.

Avec tous ces défis à réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupe tous les défis Fortnite Remix.

Tous les défis Fortnite Remix (OG chapitre 2)

Défis hebdomadaires

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête difficile, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire afin que nous puissions vous aider. Sinon, sachez que la date de fin de la saison Fortnite Remix est déjà connue.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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