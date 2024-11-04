Fortnite Remix : Tous les défis Fortnite OG chapitre 2

Vous retrouverez dans cet article l'entièreté des défis proposés par Epic Games pour la saison Fortnite Remix, qui remet en avant le chapitre 2 du battle royale.

Tous les défis Fortnite Remix (OG chapitre 2)

Défis hebdomadaires

Les joueurs deont accueilli, le samedi 2 novembre 2024, dans la journée, ladu battle royale, qui est assez spéciale puisqu'il s'agit du retour de la carte du deuxième chapitre, et donc de ses spécificités. Nous retrouvons les armes et véhicules de l'époque, mais aussi le style artistique, qui avait évolué ces dernières années, pour retrouver des graphismes un peu plus légers.Cependant, s'il y a bien une chose qui ne change pas, ce sont, pour que les joueurs puissent récupérer des récompenses exclusives. Ces défis permettent donc de récupérer de l'XP, en grande partie pour progresser dans le Passe de combat de(vendu pour 950 V-bucks), et débloquer les nombreux cosmétiques et variantes qui vont avec, dont des tenues plus ou moins jolies, qui sont une références au premier Passe de combat deDe ce fait, tous les mardis à partir de 15 heures, une nouvelle série desera disponible, permettant de récolter un nombre non négligeable d'XP. De temps à autre, Epic Games lancera également des événements avec, parfois, des défis spéciaux, pour engranger toujours plus d'XP pour le Passe de combat, cher aux yeux des joueurs deAvec tous cesà réaliser, sans oublier de potentiels défis secrets ou d'autres qui ne sont pas très clairement indiqués en jeu, nous vous proposons une liste ci-dessous qui regroupeCet article sera mis à jour au fur et à mesure. Si vous faites face à une quête difficile, n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire afin que nous puissions vous aider. Sinon, sachez que la date de fin de la saison Fortnite Remix est déjà connue.